Близкий к Вакарчуку "Реанимационный пакет реформ" заявил об отсутствии оснований для досрочных парламентских выборов

Близкий к Вакарчуку "Реанимационный пакет реформ" заявил об отсутствии оснований для досрочных парламентских в

Представители общественной организации "Реанимационный пакет реформ" (РПР) заявили об отсутствии оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Отметим, что среди учредителей РПР есть общественная организация Transparensy International Украина, руководитель которой Ярослав Юрчишин входит в команду Святослава Вакарчука.

Вакарчуку досрочные выборы не выгодны, поскольку его партия "Голос" может не успеть набрать рейтинг для преодоления проходного барьера в Раду.

В "Пакете реформ" называют 3 основания для роспуска Рады:

В течение 1 месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со ст. 83 этой Конституции. В течение 60 дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета Министров Украины. В течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

В то же время с 27 мая, в соответствии с ч. 5 ст. 90 Конституции Украины, полномочия парламента 8-го созыва не могут быть досрочно прекращены, поскольку Конституция запрещает это делать в последние 6 месяцев срока полномочий парламента.

В соответствии с принципом юридической определенности последние 6 месяцев считаются от конституционно установленного срока полномочий парламента - 5 лет (ч. 1 ст. 76 Конституции Украины). Рада 8-го созыва получила полномочия 27 ноября 2014 года, следовательно, последний день возможного досрочного прекращения полномочий парламента - 27 мая 2019 года.

Учитывая это Президент Украины Владимир Зеленский, при наличии конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Рады, имеет право распустить парламент с момента вступления в должность 20 мая по 27 мая, то есть до момента, когда это право уже не может быть реализовано.

Очевидно, что единственным очевидным случаем для досрочного прекращения полномочий Рады может быть отсутствие парламентского большинства и неспособность парламента создать новое течение 1 месяца с момента прекращения его существования. Председатель Верховной Рады Украины объявил о прекращении деятельности парламентского большинства 17 мая.

"Итак, до 16 июня Верховная Рада Украины имеет время для формирования нового парламентского большинства, а у Президента появится конституционное основание для прекращения полномочий парламента 8-го созыва только после 16 июня и при несоздании такого большинства. Правда, такое основание для роспуска не может быть реализовано из-за ограничения права роспуска за 6 месяцев до окончания срока полномочий Верховной Рады Украины", - говорится в заявлении РПР.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе прокомментировали роспуск парламента в Украине.

Также Юлия Тимошенко поддержала роспуск парламента и заявила о готовности сотрудничать с Зеленским.