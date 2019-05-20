Близький до Вакарчука "Реанімаційний пакет реформ" заявив про відсутність підстав для дострокових парламентських виборів

Близький до Вакарчука "Реанімаційний пакет реформ" заявив про відсутність підстав для дострокових парламентськ

Представники громадської організації "Реанімаційний пакет реформ" (РПР) заявили про відсутність підстав для проведення дострокових парламентських виборів.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.uа".

Відзначимо, що серед засновників РПР є громадська організація Transparensy International Україна, керівник якої Ярослав Юрчишин входить до складу команди Святослава Вакарчука.

Вакарчуку дострокові вибори не вигідні, оскільки його партія "Голос" може не встигнути набрати рейтинг для подолання мінімального прохідного бар'єру в Раду.

У "Пакеті реформ" називають 3 підстави для розпуску Ради:

протягом 1 місяця у Верховній Раді України не сформована коаліція депутатських фракцій відповідно до ст. 83 цієї Конституції; протягом 60 днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформований персональний склад Кабінету Міністрів України; протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

В той же час з 27 травня, згідно з ч. 5 ст. 90 Конституції України, повноваження парламенту 8-го скликання не можуть бути достроково припинені, оскільки Конституція забороняє це робити в останні 6 місяців строку повноважень парламенту.

У відповідності з принципом юридичної визначеності останні 6 місяців вважаються від конституційно встановленого терміну повноважень парламенту - 5 років (ч. 1 ст. 76 Конституції України). Рада 8-го скликання отримала повноваження 27 листопада 2014 року, отже, останній день можливого дострокового припинення повноважень парламенту - 27 травня 2019 року.

З огляду на це Президент України Володимир Зеленський, при наявності конституційних підстав для дострокового припинення повноважень Ради, має право розпустити парламент з моменту вступу на посаду 20 травня по 27 травня, тобто до моменту, коли це право не може бути реалізоване.

Вочевидь, що єдиним випадком для дострокового припинення повноважень Ради може бути відсутність парламентської більшості та нездатність парламенту створити нову протягом 1 місяця з моменту припинення її існування. Голова Верховної Ради України оголосив про припинення діяльності парламентської більшості 17 травня.

"Отже, до 16 червня Верховна Рада України має час для формування нової парламентської більшості, а у Президента з'явиться конституційна підстава для припинення повноважень парламенту 8-го скликання лише після 16 червня та при нестворенні такої більшості. Правда, така підстава для розпуску не може бути реалізована через обмеження права розпуску за 6 місяців до закінчення строку повноважень Верховної Ради України", - йдеться у заяві РПР.

Раніше повідомлялося, що в Європейському Союзі прокоментували розпуск парламенту в Україні.

Також Юлія Тимошенко підтримала розпуск парламенту та заявила про готовність співпрацювати із Зеленським.