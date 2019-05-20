Подозреваемого в коррупции и.о. главы Госцентра занятости Ярошенко арестовали

Печерский районный суд Киева арестовал исполняющего обязанности председателя Государственного центра занятости (Центрального аппарата) Валерия Ярошенко, подозреваемого в коррупции, и установил залог 20 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований, передают Українськi Новини.

"Печерский суд Киева избрал меры пресечения должностным лицам Государственной службы занятости и посреднику, задержанным в пятницу во время получения 480 тыс. гривен от предпринимателя", - сказано в нем.

Ярошенко арестован по решению суда с альтернативой залога в размере 20 млн гривен.

Заместителю руководителя управления Государственной службы избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 9,6 млн гривен.

Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

По данным следствия, должностные лица Государственной службы занятости наладили схему систематического вымогательства и получения средств в виде "откатов" от субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляли строительные и ремонтные работы центров занятости в регионах, в частности, в Житомире.

Следователи Киевского теруправления ГБР сообщили им о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Черкасского областного совета попался на взятке в размере 140 тыс. долларов.

Ранее в Полтаве "антикоррупционер" попался на полумиллионной взятке.