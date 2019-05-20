Киевстар обменивает старые смартфоны на новые со скидкой

Киевстар первым среди мобильных операторов Украины запустил программу обмена старых телефонов на новые 4G-смартфоны соскидкой - Trade-in.

Чтобы обменять старый смартфон, нужно посетить один из фирменных магазинов Киевстар и предъявить его сотруднику магазина, который оценит стоимость девайса. Покупая 4G-смартфон клиент получит скидку в размере оценочной стоимости старого девайса. Также клиенты Киевстар могут оформить покупку девайса с рассрочкой платежа, чтобы оплатить разницу в стоимости нового смартфона.

В тройку самых популярных старых смартфонов, которые были обменяны за период тестовой работы услуги, попали:

Samsung Galaxy J1 (2016); Samsung Galaxy J3 (2016); Samsung Galaxy J5 (2016).

А в список самых популярных 4G-смартфонов, которые в рамках программы покупают клиенты, вошли:

Samsung Galaxy J6; Xiaomi Redmi 6A; Samsung Galaxy A7.

"Киевстар предлагает своим клиентам самый быстрый в среднем по Украине мобильный интернет. И чтобы они с легкостью могли перейти на смартфоны с поддержкой 4G, мы первыми среди телеком-ритейлеров запустили программу обмена в своих магазинах. Например, обменяв старый Samsung Galaxy J5 на новый Galaxy A7, можно сэкономить до 35% стоимости покупки" – комментирует Ольга Смысленова, директор по розничным продажам Киевстар.

Сейчас программа обмена действует в более чем 420 фирменных магазинах Киевстар. С полным перечнем магазинов и подробными условиями программы можно ознакомиться по ссылке: https://kyivstar.ua/ru/trade-in.

Оценить преимущества скоростного 4G от Киевстар с новым смартфоном теперь можно в 5994 населенных пунктах, где проживает 27,5 млн человек – более 65% населения Украины. Напомним, что в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета самая высокая из всех мобильных операторов Украины. Такие данные приводят в своем исследовании с 2018 эксперты международной компании Ookla.