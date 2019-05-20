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Политика 2019-05-21T11:30:09+03:00
Українські Новини
Киевстар обменивает старые смартфоны на новые со скидкой

Киевстар обменивает старые смартфоны на новые со скидкой

Киевстар первым среди мобильных операторов Украины запустил программу обмена старых телефонов на новые 4G-смартфоны соскидкой - Trade-in.

Чтобы обменять старый смартфон, нужно посетить один из фирменных магазинов Киевстар и предъявить его сотруднику магазина, который оценит стоимость девайса.  Покупая 4G-смартфон клиент получит скидку в размере оценочной стоимости старого девайса. Также клиенты Киевстар могут оформить покупку девайса с рассрочкой платежа, чтобы оплатить разницу в стоимости нового смартфона.

В тройку самых популярных старых смартфонов, которые были обменяны за период тестовой работы услуги, попали:

  1. Samsung Galaxy J1 (2016);
  2. Samsung Galaxy J3 (2016);
  3. Samsung Galaxy J5 (2016).

А в список самых популярных 4G-смартфонов, которые в рамках программы покупают клиенты, вошли:

  1. Samsung Galaxy J6;
  2. Xiaomi Redmi 6A;
  3. Samsung Galaxy A7.

"Киевстар предлагает своим клиентам самый быстрый в среднем по Украине мобильный интернет. И чтобы они с легкостью могли перейти на смартфоны с поддержкой 4G, мы первыми среди телеком-ритейлеров запустили программу обмена в своих магазинах. Например, обменяв старый Samsung Galaxy J5 на новый Galaxy A7, можно сэкономить до 35% стоимости покупки" – комментирует Ольга Смысленова, директор по розничным продажам Киевстар.

Сейчас программа обмена действует в более чем 420 фирменных магазинах Киевстар. С полным перечнем магазинов и подробными условиями программы можно ознакомиться по ссылке: https://kyivstar.ua/ru/trade-in.

Оценить преимущества скоростного 4G от Киевстар с новым смартфоном теперь можно в 5994 населенных пунктах, где проживает 27,5 млн человек – более 65% населения Украины. Напомним, что в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета самая высокая из всех мобильных операторов Украины. Такие данные приводят в своем исследовании с 2018 эксперты международной компании Ookla.
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