Загорий решил уйти из политики и вернуться к управлению "Дарницей"

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", бывший генеральный директор закрытого акционерного общества "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) Глеб Загорий намерен уйти из политики и вернуться к управлению "Дарницей".

Об этом Загорий написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Новый Президент заявил о роспуске Верховной Рады. Уже летом Украина получит новый состав парламента. Думаю, в него войдет немало депутатов из нынешнего созыва – но меня среди них не будет. Я ухожу из большой политики, чтобы вернуться в большой бизнес", - написал он.

Загорий добавил, что каждый должен работать на своем месте и своим местом работы он считает бизнес.

"Я управлял фармацевтической компанией "Дарница". Сейчас это одна из самых эффективных компаний Украины, а в будущем, я мечтаю, что "Дарница" станет международной компанией", - отметил Загорий.

Он также отметил, что сильную страну делают сильные компании, крутые инновации, инвестиции в образование и культуру, и этому он намерен посвятить себя в следующие годы.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом частное акционерное общество "Фармацевтическая фирма "Дарница", согласно международным стандартам финансовой отчетности, увеличила чистую прибыль на 37,3%, или на 127,5 млн гривен, до 469,64 млн гривен.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом частное акционерное общество "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев), согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократило прибыль на 0,29%, или на 994 тыс. гривен, до 342,111 млн гривен.

79,3% акций "Дарницы" принадлежит компании Nord Star Pharmashare (Дания).