Фракция ОБ готова поддержать все мирные инициативы Зеленского, – Новинский

Председатель фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) в Верховной Раде Украины Вадим Новинский, комментируя инаугурационную речь Президента Владимира Зеленского, заявил, что его фракция готова поддержать все мирные инициативы Зеленского.

Об этом говорится на официальной странице фракции ОБ в социальной сети Facebook.

"Наша фракция первой встала и начала аплодировать заявлению Владимира Зеленского о том, что его главная задача – установить твердый мир и обменять пленных. И ради этого он готов на непопулярные шаги. И если президент действительно пойдет по этому пути, а не будет его симулировать, как его предшественник, "Оппозиционный блок" полностью поддержит главу государства", - сказал Новинский.

Для этого, по мнению Вадима Новинского, необходимо вступить в прямой диалог с самопровозглашенными республиками (ДНР, ЛНР) и Москвой, к чему вот уже 5 лет призывает "Оппозиционный блок".

"Компромисс - это признак мудрости, и он должен и может быть достигнут на основе наших национальных интересов", - подчеркнул Новинский.

Для достижения мира, по мнению председателя фракции ОБ, необходимо принять давно обещанные властью законы. "Мы будем настаивать на рассмотрении парламентом в ближайшее время пакета законопроектов о выполнении Минских соглашений. "Оппозиционный блок" разработал 11 законопроектов – об амнистии, об интеграции Донбасса, о возобновлении социального обеспечения жителей региона и другие", - уточнил политик.

По словам лидера оппозиции, "Оппозицицонному блоку" близка и позиция Владимира Зеленского в том, что касается объединения общества: "Для этого парламенту необходимо принимать законы, которые будут предотвращать и урегулировать социальные конфликты. Мы поддерживаем и принятие во втором чтении Избирательного кодекса с открытыми партийными списками. На ближайшем заседании парламента 28 мая необходимо начать рассматривать поправки к нему и проголосовать его".

"Речь Владимира Зеленского была честной и откровенной, он говорил как человек, неискушенный в политике. Даже если он будет ошибаться, но искренне, народ примет его ошибки, политическая ложь за последние 5 лет стала для общества неприемлемой".

Как заявил народный депутат, ОБ готов к досрочным парламентским выборам, о старте которых заявил Владимир Зеленский с трибуны парламента.

"Действующий созыв парламента полностью себя дискредитировал перед народом, лишился его поддержки, а с ней - и легитимности. Выборы – это демократическая процедура, давайте спросим у народа, кому он доверяет и честно проведем их. Но мы считаем, что даже в этом случае мотивационная часть Указа президента о роспуске парламента из-за отсутствия коалиции должна быть безупречной с точки зрения Конституции", - резюмировал Вадим Новинский.