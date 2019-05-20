подписаться на рассылку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

20 мая 2019, понедельник, 14:41 738
Верховная Рада и партии 2019-05-22T04:00:30+03:00
Українські Новини
Фракция ОБ готова поддержать все мирные инициативы Зеленского, – Новинский

Фракция ОБ готова поддержать все мирные инициативы Зеленского, – Новинский

Вадим Новинский. Фото: opposition.org.ua
Вадим Новинский. Фото: opposition.org.ua

Председатель фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) в Верховной Раде Украины Вадим Новинский, комментируя инаугурационную речь Президента Владимира Зеленского, заявил, что его фракция готова поддержать все мирные инициативы Зеленского.

Об этом говорится на официальной странице фракции ОБ в социальной сети Facebook.

"Наша фракция первой встала и начала аплодировать заявлению Владимира Зеленского о том, что его главная задача – установить твердый мир и обменять пленных. И ради этого он готов на непопулярные шаги. И если президент действительно пойдет по этому пути, а не будет его симулировать, как его предшественник, "Оппозиционный блок" полностью поддержит главу государства", - сказал Новинский.

Для этого, по мнению Вадима Новинского, необходимо вступить в прямой диалог с самопровозглашенными республиками (ДНР, ЛНР) и Москвой, к чему вот уже 5 лет призывает "Оппозиционный блок".

"Компромисс - это признак мудрости, и он должен и может быть достигнут на основе наших национальных интересов", - подчеркнул Новинский.

Для достижения мира, по мнению председателя фракции ОБ, необходимо принять давно обещанные властью законы. "Мы будем настаивать на рассмотрении парламентом в ближайшее время пакета законопроектов о выполнении Минских соглашений. "Оппозиционный блок" разработал 11 законопроектов – об амнистии, об интеграции Донбасса, о возобновлении социального обеспечения жителей региона и другие", - уточнил политик.

По словам лидера оппозиции, "Оппозицицонному блоку" близка и позиция Владимира Зеленского в том, что касается объединения общества: "Для этого парламенту необходимо принимать законы, которые будут предотвращать и урегулировать социальные конфликты. Мы поддерживаем и принятие во втором чтении Избирательного кодекса с открытыми партийными списками. На ближайшем заседании парламента 28 мая необходимо начать рассматривать поправки к нему и проголосовать его".

"Речь Владимира Зеленского была честной и откровенной, он говорил как человек, неискушенный в политике. Даже если он будет ошибаться, но искренне, народ примет его ошибки, политическая ложь за последние 5 лет стала для общества неприемлемой".

Как заявил народный депутат, ОБ готов к досрочным парламентским выборам, о старте которых заявил Владимир Зеленский с трибуны парламента.

"Действующий созыв парламента полностью себя дискредитировал перед народом, лишился его поддержки, а с ней - и легитимности. Выборы – это демократическая процедура, давайте спросим у народа, кому он доверяет и честно проведем их. Но мы считаем, что даже в этом случае мотивационная часть Указа президента о роспуске парламента из-за отсутствия коалиции должна быть безупречной с точки зрения Конституции", - резюмировал Вадим Новинский.

Больше новостей о: Оппозиционный блок Президент Украины Вадим Новинский Владимир Зеленский Мирные инициативы

Архив
Новости
Весной 2015 года в разгар АТО Порошенко купил аккумуляторную компанию Иста-Центр, - Портнов опубликовал документы 12:13 Документ
В Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП, - опрос "Рейтинга" 12:06
Блокирование ВККС связано с оцениванием судей, - комиссия 12:02
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
"Энергоатом" настаивает на своевременной реализации реформы рынка, - Сергей Бедин 11:47
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Миссия МВФ начала работу в Украине 09:51
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу 12:15
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok