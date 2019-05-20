Не выплатившего почти 3 млн гривен налогов бизнесмена оштрафовали на 8 млн гривен

Суд арестовал имущество подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 8 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.\r\nПо представлению сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города, судом был наложен арест на имущество подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.\r\nВ рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины было установлено, что руководитель одного из киевских предприятий, которое занимается изготовлением изделий из пластика, в течение 2014-2015 оформил ряд бестоварных операций по приобретению предпродажных и логистических услуг у предприятий с признаками фиктивности. \r\nВ результате таких действий фигурант уклонился от уплаты налогов в сумме 2,9 млн гривен.\r\nБлагодаря принятым во время следствия мерам, с целью обеспечения возмещения убытков, на имущество подозреваемого стоимостью более 8 млн гривен наложен арест.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в уклонении от уплаты налогов подозревают директора YanAir.\r\nТем временем, в январе доходы задекларировали 335 миллионеров.