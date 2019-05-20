Бойко упрекнул Зеленского, что тот ничего не сказал о скандальном языковом законе

Новые выборы - это лучше, чем консервация нынешней системы, нынешнего парламента, которому не доверяют граждане Украины. Об этом основатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко заявил журналистам после инаугурации Владимира Зеленского в понедельник, 20 мая, информирует портал platform.org.ua.

Юрий Бойко поддержал роспуск парламента.

"Мы были готовы идти на выборы еще два года назад, когда распалась коалиция и не было сделано ни одного шага для достижения мира и завершения войны в стране. И уже тогда мы предлагали распустить Верховную Раду. Новые выборы - это лучше, чем консервация нынешней системы, нынешнего парламента, которому не доверяют граждане Украины. И сегодня мы рады, что объявлено о роспуске Верховной Рады, потому что не может парламент с уровнем доверия в 4% принимать законодательные акты и управлять страной", - подчеркнул основатель Оппозиционной платформы - За жизнь.

Он также отметил, что выход "Народного фронта" из остатков коалиции создает определенные юридические зацепки относительно роспуска парламента.

"Однако есть желание подавляющего большинства украинского народа полностью сменить власть. И это, на мой взгляд, является главным фактором переизбрания парламента", - сказал оппозиционный политик.

"Я очень рад, что позиция нового президента касательно завершения конфликта в Донбассе, возвращения территорий и людей совпадает с позицией нашей политсилы. Но на сегодня фактически разрушен диалог в рамках Минской группы. Поэтому восстановление полноценного переговорного процесса должно стать для новой власти первоочередной задачей. К сожалению, мы не услышали в инаугурационной речи отношения к языковому закону, который дискриминирует значительную часть граждан Украины. Также ничего не было сказано о приоритетах социально-экономической политики", - сказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что Оппозиционная платформа - За жизнь готова к выборам.

"У нас есть четкая программа действий. Мы знаем, как завершить войну, навести порядок в экономике и преодолеть нищету украинских семей. Мы идем на выборы", - акцентировал Юрий Бойко.