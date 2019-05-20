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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

20 мая 2019, понедельник, 12:31 299
Политика 2019-05-22T04:00:33+03:00
Українські Новини
Оппозиционный депутат Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Оппозиционный депутат Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Накануне инаугурации президента Владимира Зеленского депутат Верховной рады Сергей Ларин разместил на своей странице в социальной сети Facebook видеоролик, в котором он исполняет некогда популярную композицию "Песенка отставного бюрократа" из кинофильма "Забытая мелодия для флейты".

"Не знаю почему, но целый день крутится в голове эта песня", - подписал свой видеопост политик.

Следует отметить, что в сегодняшнем инаугурационном выступлении президент Владимир Зеленский предложил Кабинету министров подать в отставку, если он не может решить проблемы, которые волнуют украинцев.

"Позвольте процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: правительство не решает наши проблемы, правительство и есть нашей проблемой. Это просто цитата. Я не понимаю, честно говоря, наше правительство, которое говорит: мы не можем ничего сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять листок, ручку и освободить места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не про следующие выборы. Думаю, люди это оценят", - сказал Зеленский.

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