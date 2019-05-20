Оппозиционный депутат Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Накануне инаугурации президента Владимира Зеленского депутат Верховной рады Сергей Ларин разместил на своей странице в социальной сети Facebook видеоролик, в котором он исполняет некогда популярную композицию "Песенка отставного бюрократа" из кинофильма "Забытая мелодия для флейты".

"Не знаю почему, но целый день крутится в голове эта песня", - подписал свой видеопост политик.

Следует отметить, что в сегодняшнем инаугурационном выступлении президент Владимир Зеленский предложил Кабинету министров подать в отставку, если он не может решить проблемы, которые волнуют украинцев.

"Позвольте процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: правительство не решает наши проблемы, правительство и есть нашей проблемой. Это просто цитата. Я не понимаю, честно говоря, наше правительство, которое говорит: мы не можем ничего сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять листок, ручку и освободить места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не про следующие выборы. Думаю, люди это оценят", - сказал Зеленский.