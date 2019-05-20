Президент имеет возможность способствовать своевременному введению энергореформы, - Олещук

У нового президента нет никаких оснований не вводить своевременно запланированный на 1 июля рынок электроэнергии. Об этом пишет в издании Корреспондент Петр Олещук, комментируя ситуацию вокруг завершения реформы энергорынка.

"Говорят, невозможно одним патроном убить двух зайцев. Но в случае с энергореформой Президент может сразу убить четырех зайцев. А именно: начать свою каденцию с серьезной победы, введя реформу, в результате которой у нас появится первый рынок, построенный на лучших европейских началах - конкурентный, прозрачный, открытый; выполнить обязательства Украины перед международными партнерами; "Разморозить" получение кредитов МВФ и Всемирного банка и финансовой помощи от ЕС; сделать так, чтобы потребитель электроэнергии (в т.ч. гражданин) мог выбирать себе партнера, исходя из приемлемой цены и лучших условий договора. Не вижу никаких оснований для того, чтобы Президент не воспользовался такой уникальной возможностью".

По словам Олещука, новый рынок имеет множество преимуществ, это важная реформа, положительные последствия которой ощутит на себе каждый украинец. "В первый день второго полугодия должен произойти переход к договорным отношениям между производителями электроэнергии и потребителями. Цены не будут устанавливаться в ручном режиме, а будут предметом договоренности между производителем и потребителем. То есть, мы будем иметь прозрачное ценообразование. А главное, начнется настоящая конкуренция между генерирующими компаниями, которые будут бороться за клиентов. Более того, некоторые крупные промышленные потребители, которые периодически имеют излишки электроэнергии, также будут ее продавать на рынке. А еще появится возможность импорта электроэнергии. При таких условиях цена тока должна снижаться", - подчеркнул он.

Напомним, на 1 июля 2019 запланирован старт работы нового рынка электроэнергии, который введет в Украине Третий энергетический пакет ЕС. От своевременного запуска зависит, получит ли страна 500 млн евро макроэкономической помощи.

Представители нового Президента предложили перенести старт рынка на 2 года. Против такого решения выступило международное сообщество. В частности, глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли заявил, что в ЕС рассчитывают на запуск в Украине энергорынка в ближайшее время. В новом рынке э/э сдерживать рост тарифов будет "Энергоатом".