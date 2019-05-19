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19 мая 2019, воскресенье, 21:11 2173
Происшествия 2019-05-19T21:12:19+03:00
Українські Новини
На заправке в Житомире вспыхнул серьезный пожар: пострадали люди и сгорели машины

На заправке в Житомире вспыхнул серьезный пожар: пострадали люди и сгорели машины

Пожар на АЗС в Житомире. Фото: ГосЧС
Пожар на АЗС в Житомире. Фото: ГосЧС

2 человека ранены из-за пожара на автозаправочной станции в Житомире.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"19 мая в 13:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на автомобильной заправке "Яркон" в Житомире. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составила 100 кв. м, горели три автомобиля и запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром", - сказано в нем.

Спасателями проведено охлаждение запорной арматуры подземного резервуара и осуществлена пенная атака.

В 14:38 пожар был ликвидирован.

На тушении работало 10 единиц техники и 45 человек личного состава во главе с начальником управления ГосЧС.

Причина пожара устанавливается.

Пожар на АЗС в Житомире. Фото: ГосЧСПожар на АЗС в Житомире. Фото: ГосЧС

По предварительной информации, 2 человека госпитализированы в медучреждения.

Также 3 автомобиля сгорели, еще 1 поврежден.

Как сообщали Українськi Новини, в Киевской области произошел взрыв на АЗС: есть погибший. Также от взрыва на АЗС под Киевом пострадал человек.

Также на газовой заправке в Киеве сгорел автомобиль.

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