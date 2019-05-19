На заправке в Житомире вспыхнул серьезный пожар: пострадали люди и сгорели машины

2 человека ранены из-за пожара на автозаправочной станции в Житомире.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.\r\n"19 мая в 13:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на автомобильной заправке "Яркон" в Житомире. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составила 100 кв. м, горели три автомобиля и запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром", - сказано в нем.\r\n\r\nСпасателями проведено охлаждение запорной арматуры подземного резервуара и осуществлена пенная атака.\r\n\r\nВ 14:38 пожар был ликвидирован.\r\nНа тушении работало 10 единиц техники и 45 человек личного состава во главе с начальником управления ГосЧС.\r\nПричина пожара устанавливается.\r\nПожар на АЗС в Житомире. Фото: ГосЧС\r\nПо предварительной информации, 2 человека госпитализированы в медучреждения.\r\nТакже 3 автомобиля сгорели, еще 1 поврежден.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киевской области произошел взрыв на АЗС: есть погибший. Также от взрыва на АЗС под Киевом пострадал человек.\r\nТакже на газовой заправке в Киеве сгорел автомобиль.