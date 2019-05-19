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19 мая 2019, воскресенье, 20:38 2615
Президент 2019-05-21T13:20:45+03:00
Українські Новини
Эмблему и флаг ГБР утвердил Порошенко

Эмблему и флаг ГБР утвердил Порошенко

ГБР Украины. Фото: 24tv
ГБР Украины. Фото: 24tv

Президент Петр Порошенко утвердил эмблему и флаг Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом говорится в указе №292 от 19 мая, передают Українськi Новини.

Эмблемой Государственного бюро расследований является темно-синий пятисторонний щит с серебряной каймой.

Эмблема ГБР, Фото: сайт Президента УкраиныЭмблема ГБР. Фото: сайт Президента Украины

В центре щита размещены серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, вдоль которых - удлиненные серебряные параллелограммы.

В нижней части щита - надпись "ГБР" серебряными буквами.

Флагом Государственного бюро расследований является прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3.

Флаг ГБР, Фото: сайт Президента УкраиныФлаг ГБР. Фото: сайт Президента Украины

В центре полотнища изображен серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, вдоль которых - удлиненные серебряные параллелограммы.

Высота изображения шестиугольника составляет 1/2 ширины полотнища.

Стороны полотнища флага идентичны.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко утвердил эмблему Сил спецопераций в виде волка. Также Порошенко утвердил секретное Положение о Силах специальных операций ВСУ.

Ранее Порошенко утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки.

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