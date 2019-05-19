Эмблему и флаг ГБР утвердил Порошенко

Президент Петр Порошенко утвердил эмблему и флаг Государственного бюро расследований (ГБР).\r\nОб этом говорится в указе №292 от 19 мая, передают Українськi Новини.\r\nЭмблемой Государственного бюро расследований является темно-синий пятисторонний щит с серебряной каймой.\r\nЭмблема ГБР. Фото: сайт Президента Украины\r\nВ центре щита размещены серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, вдоль которых - удлиненные серебряные параллелограммы.\r\nВ нижней части щита - надпись "ГБР" серебряными буквами.\r\nФлагом Государственного бюро расследований является прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3.\r\nФлаг ГБР. Фото: сайт Президента Украины\r\nВ центре полотнища изображен серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, вдоль которых - удлиненные серебряные параллелограммы.\r\nВысота изображения шестиугольника составляет 1\/2 ширины полотнища.\r\nСтороны полотнища флага идентичны.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко утвердил эмблему Сил спецопераций в виде волка. Также Порошенко утвердил секретное Положение о Силах специальных операций ВСУ.\r\nРанее Порошенко утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки.