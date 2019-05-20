УАФ своими решениями доказывает, что Национальная сборная по футболу принадлежит болельщикам по всей стране, - Костюченко

УАФ своими решениями доказывает, что Национальная сборная по футболу принадлежит болельщикам по всей стране, -

На своем очередном заседании исполком Украинской ассоциации футбола определила города, которые примут игры Национально и молодежных мужских, а так же Национальной женской сборных команд. Об этом Українським Новинам сообщили в УАФ.

"Рассмотрев предложения тренерских штабов национальной, молодежной и национальной женской сборных команд Украины по местам проведения квалификационных матчей в 2019 году, Исполком УАФ решил:

- определить место проведения матча квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 между национальными сборными командами Украины и Литвы 11 октября 2019 город Харьков, стадион "Металлист";

- определить место проведения матча квалификационного раунда молодежного чемпионата Европы-2021 между молодежными сборными командами Украины и Финляндии 6 сентября 2019 город Запорожье, стадион "Славутич-Арена";

- определить место проведения матча квалификационного раунда молодежного чемпионата Европы-2021 между молодежными сборными командами Украины и Мальты 10 сентября 2019 город Запорожье, стадион "Славутич-Арена";

- определить место проведения матча квалификационного раунда женского чемпионата Европы-2021 между национальными женскими сборными командами Украины и Германии 3 сентября 2019 город Львов, стадион "Арена Львов".", - отметили в Украинской ассоциации футбола.

"Руководство УАФ постоянно и последовательно выступало за то, чтобы наши Национальная и другие сборные проводили свои домашние встречи в разных городах нашей страны. Такой своеобразный элемент децентрализации подчеркивает то, что наши команды принадлежат всей Украине, всем болельщикам", - отметил в комментарии агентству первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Футбольный чиновник напомнил, что ранее в УАФ было принято решение провести 14 октября матч Украина – Португалия в Киеве на НСК "Олимпийский"

Также во второй половине года дважды "сине-желтые" сыграют в товарищеских встречах: 14 ноября против команды Эстонии, соперник на игру 10 сентября еще уточняется. Так же города, которые примут эти игры, будут объявлены позже.