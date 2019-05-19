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19 мая 2019, воскресенье, 09:48 466
Наука 2019-05-19T09:52:59+03:00
Українські Новини
Во дворце "Золотого дома" в Риме нашли тайную комнату с древними фресками животных

Во дворце "Золотого дома" в Риме нашли тайную комнату с древними фресками животных

Тайное помещение в
Тайное помещение в "Золотом доме". Фото: Археологический парк Колизея

Огромный дворец Домус Ауреа ("Золотой дом") во дворцово-парковом комплексе в Риме, построенный для римского императора Нерона почти 2 тысячи лет назад, как оказалось, имеет тайное помещение. Реставраторы обнаружили в развалинах дворца скрытый подземный зал, украшенный необычными фресками с изображениям мифических и реальных животных, сообщает "Русская служба BBC".

На фресках, выдержанных в оттенках охры со следами позолоты, археологи увидели кентавров, танцующих под флейту бога Пана. В обрамлении узоры из листьев на фресках видны птицы и гиппопотамы, охотник с луком, щитом и мечом, который борется с пантерой.

Фрески в Фрески в "Золотом доме". Фото: Археологический парк Колизея

Но главное изображение в зале - одинокий молчаливый сфинкс, по имени которого названо это помещение. Так называемый зал Сфинкса был случайно обнаружен при реставрационных работах во дворце.

Дворец был построен после Великого пожара Рима, который в течение девяти дней бушевал в городе в 64 году нашей эры. В этом императорском дворце было 300 залов, он занимал сразу несколько районов Рима общей площадью почти 80 гектаров.

Как сообщали Українські Новини, изображенную на гараже фреску Бэнкси продали за 130 тыс. долларов.

Ранее Букингемский дворец опубликовал фото затопленных тайных комнат под Большим мостом, а в Китае альпинисты нашли гигантскую пещеру на глубине 200 метров.

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