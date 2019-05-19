Во дворце "Золотого дома" в Риме нашли тайную комнату с древними фресками животных

Огромный дворец Домус Ауреа ("Золотой дом") во дворцово-парковом комплексе в Риме, построенный для римского императора Нерона почти 2 тысячи лет назад, как оказалось, имеет тайное помещение. Реставраторы обнаружили в развалинах дворца скрытый подземный зал, украшенный необычными фресками с изображениям мифических и реальных животных, сообщает "Русская служба BBC".

На фресках, выдержанных в оттенках охры со следами позолоты, археологи увидели кентавров, танцующих под флейту бога Пана. В обрамлении узоры из листьев на фресках видны птицы и гиппопотамы, охотник с луком, щитом и мечом, который борется с пантерой.

Фрески в "Золотом доме". Фото: Археологический парк Колизея

Но главное изображение в зале - одинокий молчаливый сфинкс, по имени которого названо это помещение. Так называемый зал Сфинкса был случайно обнаружен при реставрационных работах во дворце.

Дворец был построен после Великого пожара Рима, который в течение девяти дней бушевал в городе в 64 году нашей эры. В этом императорском дворце было 300 залов, он занимал сразу несколько районов Рима общей площадью почти 80 гектаров.

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