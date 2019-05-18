ВВС снимет фильм об отравлении Скрипалей

По мотивам истории об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей британская телерадиокомпания ВВС снимет двухсерийную драму. Об этом сообщает сайт британского вещателя.\r\nТак, сообщается, что лента расскажет о том, "как простые люди реагировали на кризис на пороге своего дома, демонстрируя необычайный героизм".\r\nОднако пока остается неизвестной дата выхода и название фильма. Кроме того, кастинг актеров пока также не проводился.\r\nСценаристами фильма стали Адам Паттерсон и Деклан Лоун, которые назвали большой честью для себя возможность рассказать об этой истории в кино.\r\nКак сообщали Українські Новини, в МИД РФ допускают, что Скрипалей возможно нет в живых.\r\nРанее стало известно имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей.