ВВС снимет фильм об отравлении Скрипалей

По мотивам истории об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей британская телерадиокомпания ВВС снимет двухсерийную драму. Об этом сообщает сайт британского вещателя.

Так, сообщается, что лента расскажет о том, "как простые люди реагировали на кризис на пороге своего дома, демонстрируя необычайный героизм".

Однако пока остается неизвестной дата выхода и название фильма. Кроме того, кастинг актеров пока также не проводился.

Сценаристами фильма стали Адам Паттерсон и Деклан Лоун, которые назвали большой честью для себя возможность рассказать об этой истории в кино.

Как сообщали Українські Новини, в МИД РФ допускают, что Скрипалей возможно нет в живых.

Ранее стало известно имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей.