Верховный Суд восстановил Вусенко в должности и.о. мэра Луцка

Кассационный административный суд Верховного Суда признал незаконным увольнение и восстановил Юлию Вусенко ("Объединение "Самопомощь") в должности секретаря Луцкого городского совета и, соответственно, исполняющего обязанности мэра.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В начале мая Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Луцкого горсовета на решение суда первой инстанции о восстановлении Вусенко в должности секретаря горсовета от 27 марта 2018 года, а также на постановление Апелляционного суда от 5 июля 2018 года.

Вусенко судилась с горсоветом требуя отменить решение от 2 ноября 2017 года, которым она была одновременно и восстановлена в должности и повторно уволена.

Таким образом горсовет пытался выполнить решения судов о восстановлении в должности секретаря горсовета.

Вусенко назвала такие действия властей нарушением ее прав.

"Считая вышеуказанное решение Луцкого городского совета противоправным, истец указывает, что она фактически не была восстановлена в работе, что нарушает ее конституционное право на труд и принцип обязательности судебных решений", - указано в материалах суда.

Верховный Суд согласился с этой позицией, и отметил, что установленный законом порядок восстановления работника на рабочем месте ответчиком соблюден не был, поскольку трудовая книжка Вусенко на момент судебного разбирательства не содержала соответствующих записей о восстановлении ее в должности и она фактически не была допущен к выполнению своих должностных обязанностей.

Таким образом, Верховный суд отклонил кассационные жалобы Луцкого горсовета и оставил в силе решение о восстановлении вусенко в должности.

Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українськi Новини, 3 февраля 2017 года умер мэр Луцка Николай Романюк, соответственно его полномочия начала исполнять секретарь горсовета Вусенко.

15 марта 2017 горсовет решил прекратить полномочия Вусенко без предусмотренных законодательством оснований для этого, с нарушением процедур рассмотрения (вопрос не был включен в повестку дня, его рассмотрела непрофильная комиссия, заседание вел и решение подписал неуполномоченный человек) и нарушением порядка голосования (тайное и закрытое вместо открытого и поименного).

21 марта 2017 горсовет избрал секретарем председателя фракции "Украинское объединение патриотов" ("Укроп") Игоря Полищука и он стал и. о. мэра.

2 июня 2017 года суд признал недействительным отстранение Вусенко и постановил восстановить ее в должности.

За день до вынесения апелляционного решения Полищук сложил с себя полномочия секретаря и вместо него секретарем был избран Григорий Пустовит ("Всеукраинское объединение" "Батьківщина").

Во исполнение решения апелляционного суда Луцкий городской совет 2 ноября 2017 первым пунктом своего постановления признал утратившим силу свое решение о прекращении полномочий Вусенко, а вторым и третьим - вновь прекратил ее полномочия и уволил.