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18 мая 2019, суббота, 12:27 572
Экономика 2019-05-18T12:28:03+03:00
Українські Новини
Повышение тарифов после энергореформы не будет, - политолог Кушнир

Повышение тарифов после энергореформы не будет, - политолог Кушнир

Политический эксперт Светлана Кушнир уверена, что не будет повышения тарифов на электроэнергию после открытия оптового рынка, которое, согласно Закона Украины "Об электроэнергии", должно произойти с 1 июля. Об этом эксперт заявила в эфире телеканала NewsONE.

"Во-первых, у нас для того, чтобы "сдерживать аппетиты", есть Антимонопольный комитет и Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. На них возложены функции отслеживать цену на рынке, условия договоров и собственно каким образом все это работает на практике. Кроме того, если будет зафиксировано сговор на рынке, если будет зафиксировано завышение цен, то устанавливаются штрафы в размере 10% от ежегодного оборота компании. Если посмотреть на отчетность энергокомпаний и увидите их годовой оборот, то поймете - это страшные суммы штрафов. Поэтому я уверена, что генерирующие компании не будут идти по пути увеличения тарифов", - считает Кушнир.

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