Бойко надеется, что первый указ Зеленского будет о роспуске Рады

"Вся эта власть должна уйти. И парламент войны с уровнем доверия 4%, и правительство. Роспуск парламента – это запрос людей. Есть ситуации, когда необходимо пойти навстречу людям и выполнить их требования. Общество требует обновления политической элиты. У нового президента есть моральное право распустить парламент, а юридические основания для этого найдутся. Я надеюсь, что первый указ новоизбранного президента будет о роспуске парламента", – сказал Юрий Бойко.

Он также отметил, что в этом парламенте войны никакой коалиции не будет. Коалиция может быть только в новом парламенте.

"Мы можем войти в следующем парламенте в коалицию, если это будет "коалиция мира". Для нас завершение войны – это принципиальный вопрос. У нас есть четкий мирный план. И мы готовы быть партнерами по достижению мира, по восстановлению торговых отношений с РФ, в том числе открытии российских рынков для наших товаров, чтобы не люди туда ехали, а товары, и снижение тарифов. Это то, о чем мы договаривались на встрече с главой правительства РФ когда были в Москве с Виктором Медведчуком. Я считаю, что это в наших национальных интересах, в интересах Украины. Это действительно важные для людей и для экономики Украины вопросы. Если это будет "коалиция мира", тогда мы партнёры", – резюмировал Юрий Бойко.