Бойко сподівається, що перший указ Зеленського буде про розпуск Ради

"Вся ця влада має піти. І парламент війни з рівнем довіри 4%, і уряд. Розпуск парламенту – це запит людей. Є ситуації, коли необхідно піти назустріч людям і виконати їх вимоги. Суспільство потребує оновлення політичної еліти. У нового президента є моральне право розпустити парламент, а юридичні підстави для цього знайдуться. Я сподіваюся, що перший указ новообраного президента про розпуск парламенту", – сказав Юрій Бойко.

Він також зазначив, що в цьому парламенті війни ніякої коаліції не буде. Коаліція може бути тільки в новому парламенті.

"Ми можемо увійти в наступному парламенті в коаліцію, якщо це буде коаліція світу". Для нас завершення війни – це принципове питання. У нас є чіткий мирний план. І ми готові бути партнерами з досягнення миру, з відновлення торговельних відносин з РФ, у тому числі відкриття російських ринків для наших товарів, щоб люди туди не їхали, а товари і зниження тарифів. Це те, про що ми домовлялися на зустрічі з главою уряду РФ коли були в Москві з Віктором Медведчуком. Я вважаю, що це в наших національних інтересах, в інтересах України. Це дійсно важливі для людей і для економіки України питання. Якщо це буде коаліція світу", тоді ми партнери", – резюмував Юрій Бойко.