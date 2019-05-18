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18 травня 2019, субота, 11:36 7
Політика 2019-05-18T11:38:12+03:00
Українські Новини
Бойко сподівається, що перший указ Зеленського буде про розпуск Ради

Бойко сподівається, що перший указ Зеленського буде про розпуск Ради

Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua

Розпуск парламенту - це запит людей. Українці хочуть миру і нормального життя. Про це заявив народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Вся ця влада має піти. І парламент війни з рівнем довіри 4%, і уряд. Розпуск парламенту – це запит людей. Є ситуації, коли необхідно піти назустріч людям і виконати їх вимоги. Суспільство потребує оновлення політичної еліти. У нового президента є моральне право розпустити парламент, а юридичні підстави для цього знайдуться. Я сподіваюся, що перший указ новообраного президента про розпуск парламенту", – сказав Юрій Бойко.

Він також зазначив, що в цьому парламенті війни ніякої коаліції не буде. Коаліція може бути тільки в новому парламенті.

"Ми можемо увійти в наступному парламенті в коаліцію, якщо це буде коаліція світу". Для нас завершення війни – це принципове питання. У нас є чіткий мирний план. І ми готові бути партнерами з досягнення миру, з відновлення торговельних відносин з РФ, у тому числі відкриття російських ринків для наших товарів, щоб люди туди не їхали, а товари і зниження тарифів. Це те, про що ми домовлялися на зустрічі з главою уряду РФ коли були в Москві з Віктором Медведчуком. Я вважаю, що це в наших національних інтересах, в інтересах України. Це дійсно важливі для людей і для економіки України питання. Якщо це буде коаліція світу", тоді ми партнери", – резюмував Юрій Бойко.

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