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18 мая 2019, суббота, 10:06 198
Жизнь 2019-05-18T10:07:02+03:00
Українські Новини
Умерла всемирно известная кошка-мем "Grumpy Cat"

Умерла всемирно известная кошка-мем "Grumpy Cat"

Кошка Grumpy Cat, всемирно известная благодаря мемам, 14 мая умерла в США в возрасте семи лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте животного.

Хозяйка кошки сообщила, что недавно животное перенесло инфекцию и умерло от осложнений.

"Помимо того, что она была нашим ребенком и заветным членом семьи, Grumpy помогала миллионам людей по всему миру улыбаться, даже когда времена были тяжелыми", – говорится в сообщении.

Персидская кошка Соус Тардар стала популярной под именем Grumpy Cat в 2012 году из-за своего "сердитого выражения лица". 

5 апреля кошка как раз отмечала свой день рождения.

Ранее владельцы знаменитой кошки Grumpy Cat отсудили 710 тыс. долларов у кофейни.

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