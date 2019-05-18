Умерла всемирно известная кошка-мем "Grumpy Cat"

Кошка Grumpy Cat, всемирно известная благодаря мемам, 14 мая умерла в США в возрасте семи лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте животного.\r\nХозяйка кошки сообщила, что недавно животное перенесло инфекцию и умерло от осложнений.\r\n"Помимо того, что она была нашим ребенком и заветным членом семьи, Grumpy помогала миллионам людей по всему миру улыбаться, даже когда времена были тяжелыми", – говорится в сообщении.\r\nПерсидская кошка Соус Тардар стала популярной под именем Grumpy Cat в 2012 году из-за своего "сердитого выражения лица". \r\n5 апреля кошка как раз отмечала свой день рождения.\r\n\r\n#HappyBirthdayGrumpyCat pic.twitter.com\/DwSbCdmDw8\r\n— Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 5 апреля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nРанее владельцы знаменитой кошки Grumpy Cat отсудили 710 тыс. долларов у кофейни.