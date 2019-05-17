На выезде из Киева столкнулись три легковушки: два водителя и пассажирка в больнице

В пятницу, 17 мая, на выезде из Киева произошло ДТП с участием трех машин. В результате аварии, в которую попали автомобили Volkswagen, Daihatsu и "Нива", пострадали три человека, их госпитализировали, сообщает "Информатор".

Авария произошла около 18:00.

По предварительной информации, которую подтвердили сотрудники полиции и водитель Daihatsu, Passat и Sirion двигались из Киева, когда на встречную выехал ВАЗ "Нива". По словам водителя "японца", скорость столкновения была невысокой, однако и этого оказалось достаточно.

В результате ДТП пострадал водитель, пассажирка Volkswagen и водитель ВАЗ. Sirion относительно повезло - Passat отлетел в Daihatsu уже по инерции, поэтому в этой машине обошлось без пострадавших. Да и внешне она пострадала меньше всего. А вот у двух основных участников ДТП значительно пострадали передние части - у Passat и вовсе моторный отсек почти полностью вмялся.

Помимо карет скорой помощи, которые забрали потерпевших, на месте работали экипаж патрульной полиции, а также авто следственно-оперативной группы.