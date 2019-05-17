"Укртрансгаз" объявил 12 тендеров на покупку газа за 5,7 млрд гривен

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно тендерной документации, "Укртрансгаз" объявил 4 тендера на закупку 40 млн куб. м газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд по 260 млн гривен каждый.

Также "Укртрансгаз" объявил 4 тендера на закупку 80 млн куб. м природного газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд по 520 млрд гривен каждый и 4 тендера на закупку 100 млн куб. м природного газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд по 650 млрд гривен каждый.

Конечный срок подачи тендерных предложений 17 июня.

Аукционы назначены на 23 июля.

В системе ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендерах.

Как сообщали Українські Новини, "Укртрансгаз" закупит 354 млн куб. м газа за 2,5 млрд гривен.

Ранее "Укртрансгаз" объявил 15 тендеров на закупку 1,37 млрд куб. м газа за 9,9 млрд гривен.