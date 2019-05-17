"Укртрансгаз" объявил 12 тендеров на покупку газа за 5,7 млрд гривен

В то время, как в Украине стали добывать больше газа, оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" объявила 12 тендеров на закупку 880 млн куб. м природного газа за 5,72 млрд гривен.\r\nОб этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.\r\nСогласно тендерной документации, "Укртрансгаз" объявил 4 тендера на закупку 40 млн куб. м газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд по 260 млн гривен каждый.\r\nТакже "Укртрансгаз" объявил 4 тендера на закупку 80 млн куб. м природного газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд по 520 млрд гривен каждый и 4 тендера на закупку 100 млн куб. м природного газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд по 650 млрд гривен каждый.\r\nКонечный срок подачи тендерных предложений 17 июня.\r\nАукционы назначены на 23 июля.\r\nВ системе ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендерах.\r\nКак сообщали Українські Новини, "Укртрансгаз" закупит 354 млн куб. м газа за 2,5 млрд гривен.\r\nРанее "Укртрансгаз" объявил 15 тендеров на закупку 1,37 млрд куб. м газа за 9,9 млрд гривен.