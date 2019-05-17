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17 мая 2019, пятница, 19:29 62
Верховная Рада и партии 2019-05-17T19:46:14+03:00
Українські Новини
Видео дня: ворота Верховной Рады полили из шланга перед инаугурацией Зеленского

Видео дня: ворота Верховной Рады полили из шланга перед инаугурацией Зеленского

В пятницу, 17 мая, ворота Верховной Рады поливали из шланга, а ступеньки чистили мылом.

Об этом написала журналистка Михайлина Скорик на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"Раду моют таки капитально. А что успели сделать утром вы?" - написала Скорик.

Происходящее на видео вызвало реакцию Facebook-пользователей, которые начали шутить про дезинфекцию и то, что возможно те, кто так тщательно чистит Раду - что-то знают.

Также сегодня Скорик выложила фото того, как ступеньки Рады моют с шампунем, что также вызвало активные комментарии.

Мытье ступенек Рады. Фото: Михайлина Скорик/FacebookМытье ступенек Рады. Фото: Михайлина Скорик/Facebook

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" на уборку своих офисов потратит 4 млн гривен, а перед приездом Дуды и Порошенко в Харькове руками мыли бордюры.

Тем временем инаугурация Зеленского состоится 20 мая.

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