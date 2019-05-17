Видео дня: ворота Верховной Рады полили из шланга перед инаугурацией Зеленского

В пятницу, 17 мая, ворота Верховной Рады поливали из шланга, а ступеньки чистили мылом.\r\nОб этом написала журналистка Михайлина Скорик на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав соответствующее видео.\r\n\r\n"Раду моют таки капитально. А что успели сделать утром вы?" - написала Скорик.\r\nПроисходящее на видео вызвало реакцию Facebook-пользователей, которые начали шутить про дезинфекцию и то, что возможно те, кто так тщательно чистит Раду - что-то знают.\r\n\r\n\r\nТакже сегодня Скорик выложила фото того, как ступеньки Рады моют с шампунем, что также вызвало активные комментарии.\r\nМытье ступенек Рады. Фото: Михайлина Скорик\/Facebook\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" на уборку своих офисов потратит 4 млн гривен, а перед приездом Дуды и Порошенко в Харькове руками мыли бордюры.\r\nТем временем инаугурация Зеленского состоится 20 мая.