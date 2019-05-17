У Бойко назвали некомпетентностью подбор Зеленским руководства страны через кадровые агентства

Вывести Украину из политического и социально-экономического кризиса могут только политически ответственные профессионалы, а не "находки" кадровых агентств. Встреча новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского с хедхантерами демонстрирует, что у него нет понимания того, как формировать команду власти, способную преодолеть наследие режима Порошенко.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Более того, обращение к HR-агентствам – свидетельство того, что никакой Зе-команды нет. Есть только миф, проданный украинцам в упаковке сериала.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" напомнила, что услугами кадровых агентств уже пользовалась уходящая власть. Назначение низкопробных иностранцев и проведение фейковых конкурсов на госдолжности было лишь оберткой для глобальной коррупции и завершилось позором и скандалами.

Зеленский должен помнить, что его избирали не для того, чтобы политика режима Порошенко продолжалась под другим брендом. Его задача – оправдать ожидания 73% украинцев, голосовавших за другое будущее страны.

Назначая "находки" кадровых агентств, президентская команда с этими задачами не справится. Владимир Зеленский не сможет спрятаться за спинами хедхантеров от ответственности за своих назначенцев. Не хедхантеры будут отвечать перед украинским народом, а новоизбранный Президент Зеленский.