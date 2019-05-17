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17 травня 2019, пʼятниця, 16:32 20
Верховна Рада і партії 2019-05-17T17:45:02+03:00
Українські Новини
У Бойка назвали некомпетентністю підбір Зеленським керівництва країни через кадрові агенції

У Бойка назвали некомпетентністю підбір Зеленським керівництва країни через кадрові агенції

Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua

Вивести Україну з політичної та соціально-економічної кризи можуть лише політично відповідальні професіонали, а не "знахідки" кадрових агентств. Зустріч обраного президента Володимира Зеленського з хедхантерами демонструє, що у нього немає розуміння того, як формувати команду влади, здатну подолати спадщину режиму Порошенка.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Більше того, звернення до HR-агентствам – свідчення того, що ніякої Зе-команди немає. Є лише міф, проданий українцям в упаковці серіалу.

"Опозиційна платформа - За життя" нагадала, що послугами кадрових агентств вже користувалася влада, що йде. Призначення низькопробних іноземців і проведення фейкових конкурсів на держпосади були лише обгорткою для глобальної корупції і завершилися ганьбою і скандалами.

Зеленський повинен пам'ятати, що його обирали не для того, щоб політика режиму Порошенко тривала під іншим брендом. Його завдання – виправдати очікування 73% українців, які голосували за інше майбутнє країни.

Призначаючи "знахідки" кадрових агентств, президентська команда з цими завданнями не впорається. Володимир Зеленський не зможе сховатися за спинами хедхантерів від відповідальності за своїх призначенців. Не хедхантери будуть відповідати перед українським народом, а новообраний Президент Зеленський.

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