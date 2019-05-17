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17 мая 2019, пятница, 14:17 501
Экономика 2019-05-17T14:18:21+03:00
Українські Новини
Трудовая миграция лишает Украину потенциала для экономического развития, – Устенко

Трудовая миграция лишает Украину потенциала для экономического развития, – Устенко

Олег Устенко. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Олег Устенко. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Исполнительный директор международного фонда Блейзера в Украине Олег Устенко считает, что негативных последствий от трудовой миграции, в которую вовлечены около четверти населения Украины, гораздо больше, чем позитивных. В результате массового отъезда украинцев на работу за рубеж, страна лишается потенциала для экономического развития. Привлекательность для вхождения инвесторов в экономику, которая не имеет достаточных трудовых ресурсов и соответственно не может генерировать экономический рост снижается.

Об этом сообщил веб-сайт телевизионного канала "112 Украина".

"Это напоминает голодный кризис в Ирландии в середине ХІХ века. Тогда наблюдалась очень сильная миграция из страны, которая на долгий период потеряла трудовые ресурсы, а также возможности для экономического роста", - заявил Устенко.

Еще одним следствием трудовой миграции является рост фискальной нагрузки на граждан, которые из страны не выехали. "В частности, остро встает вопрос финансирования Пенсионного фонда, который уже сейчас испытывает серьезные проблемы с наполнением. И это на фоне ухудшения демографической ситуации и старения населения", - отметил исполнительный директор фонда Блейзера.

Те, кто остается трудиться в Украине, должны обеспечивать пенсии для родителей тех, кто временно выехал, и содержать социальную инфраструктуру страны (медицина, образование), также, финансировать выплату субсидий и прочие расходы бюджета.

По данным Министерства социальной политики Украины, за рубежом постоянно работают 3,2 млн украинцев, а в принципе в процесс трудовой миграции вовлечены до 9 млн человек – четверть населения страны. И если в 2013 году количество трудовых приглашений для украинцев от Польши составляло 218 тыс., то уже в 2017 году возросло до 1,7 млн.

Главным образом это происходит в связи с тем, что размер как минимальной, так и средней зарплаты в Украине значительно более низкий в сравнении со всеми странами Европейского Союза, включая страны Восточной Европы. Компании на территории бывшей Восточной Германии платят сотрудникам в среднем 2 700 евро, а в Западной Германии – 3 300 евро. Размер минимальной зарплаты в Германии – 1 600 евро. В Польше средняя зарплата составляет 1 150 евро, а минимальная – около 550 евро. В Украине же с 1 января 2019 года минимальная зарплата составляет 4 170 гривен, или приблизительно 150 долларов, а средняя зарплата колеблется в районе 9 тыс. гривен.

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