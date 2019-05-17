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17 мая 2019, пятница, 12:48 205 Документ
Силовые структуры 2019-05-17T13:02:18+03:00
Українські Новини
Дело о незаконном обогащении экс-замглавы Администрации Филатова закрыли

Дело о незаконном обогащении экс-замглавы Администрации Филатова закрыли

Алексей Филатов. Фото: reforms.in.ua
Алексей Филатов. Фото: reforms.in.ua

Национальная полиция закрыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении бывшего заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова в связи с решением Конституционного Суда, который отменил уголовную ответственность за данное преступление.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

"14 марта уголовное производство в части уголовного правонарушения по факту незаконного обогащения Филатова было закрыто", - говорится в ответе.

При этом Нацполиция продолжает вести досудебное расследование в отношении Филатова по другим фактам.

Как сообщали Українськi Новини, Алексей Филатов уволился из Администрации Президента.

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