Дело о незаконном обогащении экс-замглавы Администрации Филатова закрыли

Национальная полиция закрыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении бывшего заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова в связи с решением Конституционного Суда, который отменил уголовную ответственность за данное преступление.\r\nОб этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.\r\n"14 марта уголовное производство в части уголовного правонарушения по факту незаконного обогащения Филатова было закрыто", - говорится в ответе.\r\nПри этом Нацполиция продолжает вести досудебное расследование в отношении Филатова по другим фактам.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Алексей Филатов уволился из Администрации Президента.