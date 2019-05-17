Порошенко засекретил указы, которыми он наградил своего охранника

В Администрации президента Украины отказались предоставить Информационному агентству Українські Новини тексты отдельных указов главы государства, которые были подписаны Петром Порошенко на протяжении первой половины мая нынешнего года. Об этом говорится в ответе Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации, поступившего в редакцию агентства.

"По информации, предоставленной Главным департаментом документального обеспечения Администрации президента Украины, указы президента Украины №191/2019, №202/2019 и №210/2019 имеют гриф ограничения доступа", - говорится в письме из АПУ.

Таким образом, данная информация не может быть обнародована.

Не исключено, что именно одним из данных "засекреченных" документов П.Порошенко присвоил звание генерал-лейтенанта своему главному охраннику Юрию Федорову. Как сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, Порошенко своим указом назначил Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

При этом, по его словам, Федоров был представлен к званию генерал-лейтенанта решением министра обороны Полторака, а не своего теперь непосредственного начальника - главы ГУР Василия Бурбы. Также, как утверждает журналист, Федоров ни разу не появлялся в ГУРе, и продолжает руководить охраной Порошенко.