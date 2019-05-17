17.05.19 13:00 Пресс-конференция: "Кольцо власти - новоизбранному президенту!"

17 мая 2019, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Кольцо власти - новоизбранному президенту!"

Кольцо власти (аутентичная реплика мужского кольца периода X-XI веков н.э.) будет вручен новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому представителями украинской Ювелирного дома Жуайе™ вскоре после инаугурации.

Проект "Наследие: Сила предков - в твоих руках" входит в завершающую стадию: аутентичная реплика мужского кольца периода X-XI веков, выполненная лучшими специалистами украинского Ювелирного дома Жуайе™.

Проект был основан Украинским ювелирным домом Жуайе™ в марте текущего года. На прошедшей пресс-конференции также проходила в Украинском Новостях 29.03.2019 г., генеральный директор ювелирного дома Олег Мацюк представил первый вариант (6 колец) коллекции исторических украшений эпохи Древней Руси, Гетманщины и ХХ века, которые символизировали выдающихся персонажей украинской истории: княгини Ольги, князя Владимира Великого, гетьманов Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницкого и Алексея Разумовского, а также проводника ОУН (б) Степана Бандеры.

Вскоре после этого коллекция была расширена до 12 предметов за счет добавления колец французской королевы Анны Ярославны, князей Дмитрия "Байды" Вишневецкого и Василия-Константина Острожского, кошевого атамана Ивана Сирко, гетьмнов Ивана Выговского и Ивана Мазепы.

Рисунки всех перечисленных украшений были представлены на сайте Ювелирного дома Жуайе™, каждое изображение сопровождала связана с кольцом небольшая повествование из жизни соответствующего исторического деятеля, созданная украинскими писателями Тимуром и Еленой Литовченко.

Также на сайте была предусмотрена возможность голосования, с помощью которой каждый желающий мог выбрать украшение, которое понравилась больше всего.

Результаты голосования, которое длилось параллельно с президентской гонкой - по 21 апреля 2019 включительно, были следующими:

Таким образом, по результатам голосования на сайте проекта "Наследие: Сила предков - в твоих руках" украинского Ювелирного дома Жуайе™ в качестве Кольца власти был с большим отрывом избран перстень князя Владимира Великого.

Аутентичную реплику указанного кольца, изготовленную лучшими мастерами ювелирного дома, будет вручено новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому вскоре после инаугурации.

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