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17 мая 2019, пятница, 08:10 111
Президент 2019-05-17T08:10:01+03:00
Українські Новини
Порошенко уволил посла в Финляндии и Исландии

Порошенко уволил посла в Финляндии и Исландии

Андрей Олефиров. Фото: AlfaTV.fi
Андрей Олефиров. Фото: AlfaTV.fi

Президент Петр Порошенко принял отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия по совместительству Андрея Олефирова.

Об этом говорится в указе Президента №232 от 16 мая, передают Українські Новини.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины "О дипломатической службе Украины" принять отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефирова Андрея Владимировича", - сказано в нем.

Олефиров занимал должность посла Украины в Финляндии с 2014 года, а также по совместительству занимал должность посла Украины в Исландии с 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре посол Украины в Финлядии Олефиров получил серьезные травмы, упав с лестницы.

В апреле Порошенко уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова Ивана Гнатишина.

Ранее Порошенко уволил херсонского губернатора Гордеева, назначив вместо него и.о. Бутрия.

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