Порошенко уволил посла в Финляндии и Исландии

Президент Петр Порошенко принял отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия по совместительству Андрея Олефирова.

Об этом говорится в указе Президента №232 от 16 мая, передают Українські Новини.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины "О дипломатической службе Украины" принять отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефирова Андрея Владимировича", - сказано в нем.

Олефиров занимал должность посла Украины в Финляндии с 2014 года, а также по совместительству занимал должность посла Украины в Исландии с 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре посол Украины в Финлядии Олефиров получил серьезные травмы, упав с лестницы.

В апреле Порошенко уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова Ивана Гнатишина.

Ранее Порошенко уволил херсонского губернатора Гордеева, назначив вместо него и.о. Бутрия.