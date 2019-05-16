Клопы живут на Земле 115 млн лет, - исследование

Исследование, которое начиналось как попытка проанализировать "странный" способ размножения клопов, показало, что они живут на Земле гораздо дольше, чем люди, сообщает "BBC Украина".

Образцы ДНК представителей 30 видов клопов показали, что эти насекомые существуют уже по крайней мере 115 млн лет.

Своей неожиданной находкой ученые поделились в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Профессор Майк Сива-Джоти говорит, что сначала ученых вообще не интересовал этот вопрос. Они исследовали необычный способ размножения клопов - так называемое травматическое оплодотворение, когда самцы клопов с помощью своего кинджалоподибного пениса протыкают брюшко самки и таким образом ее оплодотворяют.

"Это очень странные животные - они ничего не делают так, как любые другие", - говорит Сива-Джоти.

Большинство видов клопов проживают в отдаленных пещерах, и поэтому собрать их образцы были непростой задачей, но исследователям это все же удалось.

"Первый большой сюрприз, который мы обнаружили, заключался в том, что клопы гораздо старше летучих мышей, которых все считают их первыми "хозяевами", из которых они сосут кровь. Впрочем, мы все еще не знаем, был ли вообще у клопов "хозяин" в те времена, когда тираннозавры ходили по Земле", - говорит доктор Штеффен Рот, еще один ученый, работавший над исследованием.

Профессор Сива-Джоти предполагает, что биологическая "ахиллесова пята" клопов может быть скрыта в их генетическом коде - особенно в тех его участках, которые являются уникальными для клопов, которые пьют человеческую кровь.

"Результаты нашего исследования помогут лучше понять, как клопы развивали качества, которые превращают их в столь эффективных паразитов. Также это позволит найти способы, которые позволят управлять ими", - заявляет профессор.

Как сообщали Українські Новини, в польских поездах завелись клопы. Также ​клопы выгнали чиновников ООН из помещений.

Тем временем около 40% всех известных видов насекомых оказались на грани вымирания.