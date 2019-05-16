Клопи живуть на Землі 115 млн років, - дослідження

Дослідження, яке починалося як спроба проаналізувати дивний спосіб розмноження клопів, показало, що вони живуть на Землі набагато довше, ніж люди, повідомляє "BBC Україна".

Зразки ДНК представників 30 видів клопів показали, що ці комахи існують вже принаймні 115 мільйонів років.

Своєю неочікуваною знахідкою вчені поділилися у статті, оприлюдненій в журналі Current Biology.

Професор Майк Сива-Джоті каже, що спочатку вчених взагалі не цікавило це питання. Вони досліджували незвичний спосіб розмноження клопів - так зване травматичне запліднення, коли самці клопів за допомогою свого кинджалоподібного пеніса протикають черевце самки і таким чином її запліднюють.

"Це дуже дивні тварини - вони нічого не роблять так, як будь-які інші", - каже пан Сива-Джоті.

Більшість видів клопів мешкають у віддалених пещерах, і тому зібрати їхні зразки було непростим завданням, але дослідникам це все ж вдалося.

"Перший великий сюрприз, який ми виявили, полягав у тому, що клопи набагато старші за кажанів, яких всі вважають їхніми першими "хазяями", з яких вони смокчуть кров. Втім, ми все ще не знаємо, чи був взагалі у клопів "хазяїн" у ті часи, коли тиранозаври ходили по Землі", - каже доктор Штеффен Рот, ще один вчений, який працював над дослідженням.

Професор Сива-Джоті припускає, що біологічна "ахіллесова п'ята" клопів може бути прихована в їхньому генетичному коді - особливо у тих його ділянках, які є унікальними для клопів, що п'ють людську кров.

"Результати нашого дослідження допоможуть краще зрозуміти, як клопи розвивали якості, які перетворюють їх у настільки ефективних паразитів. Також це дасть змогу знайти способи, які дозволять керувати ними", - каже професор.

Як повідомляли Українські Новини, у польських потягах завелися клопи. Також клопи вигнали чиновників ООН з приміщень.

Тим часом близько 40% усіх відомих видів комах опинилися на межі вимирання.