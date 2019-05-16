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16 мая 2019, четверг, 18:20 846
Экономика 2019-05-16T19:36:21+03:00
Українські Новини
Нацбанк не хочет реструктуризировать долги Бахматюка, - СМИ

Нацбанк не хочет реструктуризировать долги Бахматюка, - СМИ

"Миллиардер-банкрот" - такое прозвище закрепилось за Олегом Бахматюком в некоторых СМИ не смотря на то, что со всеми кредиторами были достигнуты соглашения о реструктуризации долга. Но осталась задолженность его банков перед НБУ и фондом гарантирования вкладов. Похоже, центральный банк жертвует интересами вкладчиков и готов принести убытки государству, лишь бы не дать выплатить Олегу Бахматюку долги его банков в расрочку, пишет "Обозреватель".

Прошел год после заявления владельца банков VAB и "Финансовая инициатива", о готовности выплатить долги перед Нацбанком и Фондом гарантирования вкладов. НБУ 20 марта 2015 решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, а в июня 2015 года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива". Затем Нацбанк подал на Бахматюка в суд пять исков.

В свою очередь Бахматюк возложил ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ и заявил о готовности к компромиссу с Нацбанком по вопросу поручительств, предложив мировое соглашение с рассрочкой на семь лет с возможностью увеличить залог перед Нацбанком: "Мы, как владельцы обанкротившихся банков, одни из первых предложили Национальному банку (НБУ) и Фондугарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) провести реструктуризацию долгов, которая дала бы возможность вернуть деньги в течение 10 лет. То есть мы обращаемся к государству с желанием найти конструктив в истории с долгами банков "Финансовая инициатива" и VAB. Мы говорим: есть владелец двух банков и ЕСТЬ 10 млрд грндолга перед НБУ и 9 млрд грн - перед ФГВФЛ. Есть живые активы ( "Укрлендфарминг" и "Авангард"), которые составляют более 1% ВВП Украины. ФГВФЛ поддерживает идею реструктуризации долгов, поскольку рассчитывает, что такой опыт удастся перенести на другие выведены с рынка банки. Сейчас ждем ответа от НБУ".

Для организации переговорного процесса по реструктуризации долгов банков "Финансовая инициатива" и VAB Бахматюк предложил нанять международную компанию и оплатить их услуги. Это может быть четверка больших аудиторов или McKinsey. "Логика этого процесса прагматична. Первое - государство получает возврат долгов. Второе - сохраняется важный субъект экономической деятельности (холдинг "Укрлендфарминг"), который обеспечивает работой 34 тыс. человек", - заявлял Олег Бахматюк. Но за год ответа от НБУ так и не последовало.

Независимые експерты предполагали наличие собственных интересов в этой истории у тогдашнего главы НБУ Валерии Гонтаревой. Пока она "валила" украинские банки, банк "Авангард", подконтрольный инвесткомпании ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева, в 2017 году удвоил чистую прибыль с 48,56 миллиона гривен до 100,3 миллиона гривен. Казалось бы, уйдя в отставку Гонтарева должна была утратить влияние на эти процессы, и рациональные интересы НБУ должны были бы взять вверх над то ли личной неприязнью экс-главы Нацбанка к владельцу банков, то ли другими мотивами. Однако новый руководитель НБУ почему-то не спешит решить вопрос с возвращением долгов государству через механизм реструктуризации.

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