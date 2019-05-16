"Укрэнерго" уточнила позицию относительно даты начала работы энергорынка

Национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго" будет готова работать в условиях нового рынка как с 1 июля 2019 года, как это предусмотрено действующим Законом Украины "О рынке электроэнергии", так и с любой другой даты в случае изменения законодательства.

Об этом заявили в пресс-службе НЭК после появления в СМИ сообщений о необходимости введения энергорынка с 1 июля со ссылкой на слова председателя "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука.

"14 мая 2019 года ряд интернет-изданий опубликовали новость под заголовком "Энергорынок должен быть запущен с 1 июля без каких-либо переносов - председатель Укрэнерго". Во всех новостях высказівание в заголовке приписывается руководителю ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволоду Ковальчуку. В связи с этим "Укреренго" ответственно заявляет, что утверждения в заголовке не принадлежит Всеволоду Ковальчуку и является искаженной и вырванной из контекста интерпретацией его высказываний на пресс-конференции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время своего выступления Ковальчук отметил, что поскольку сейчас в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии" новая модель рынка стартует с 1 июля 2019 года, компания будет готова на эту дату работать в условиях нового рынка.

"Вместе с тем компания будет полностью готова и к решению Верховной Рады Украины о переносе начала функционирования нового рынка на любую другую дату. В связи с этим требуем от изданий, разместивших соответствующую новость, опровержения недостоверной информации", - заявили в пресс-службе.

Ранее Українські Новини, ссылаясь на интернет-издание "Обозреватель", сообщили, что председатель Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук якобы заявил, что новый европейский рынок электрической энергии должен быть запущен без каких-либо переносов 1 июля 2019 года.

"Мы беспрекословно придерживались именно этой версии, что рынок должен быть запущен с 1 июля без каких-либо переносов. Есть определенные сомнения, что качество документов, которые мы получим непосредственно перед запуском рынка, будет достаточным. Это не означает, что рынок нельзя запустить. Это не означает, что невозможно будет уже в процессе работы рынка принимать соответствующие решения регулятора, Кабинета Министров Украины или даже изменения в закон. Так многие страны начинали рынок, никогда не бывает 100-процентной готовности", - процитировало председателя НЭК издание.