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16 мая 2019, четверг, 16:34 286
Происшествия 2019-05-16T16:35:00+03:00
Українські Новини
В Киеве активист "евробляхеров" наехал на полицейского и угрожал покончить с собой

В Киеве активист "евробляхеров" наехал на полицейского и угрожал покончить с собой

Полиция задержала активиста объединения собственников автомобилей на еврономерах "Авто Евро Сила" за наезд на полицейского в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українські Новини.

В сообщении сказано, что участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке улиц Шелковичной и Грушевского.

Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из активистов наехал на полицейского.

На место вызвали следственно-оперативную группу и скорую.

Во время задержания водитель, виновный в наезде, угрожал порезать себе вены ножом, поэтому полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Правоохранители доставили его в Печерское управления полиции.

Как сообщали Українські Новини, 300 активистов "Авто Евро Силы" перекрыли улицу Грушевского.

24 мая прекращает действовать 25% скидка на растаможку автомобилей на иностранной регистрации, после чего акциз необходимо будет платить в полном объеме.

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