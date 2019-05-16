В Киеве активист "евробляхеров" наехал на полицейского и угрожал покончить с собой

Полиция задержала активиста объединения собственников автомобилей на еврономерах "Авто Евро Сила" за наезд на полицейского в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українські Новини.\r\nВ сообщении сказано, что участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке улиц Шелковичной и Грушевского.\r\nКогда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из активистов наехал на полицейского.\r\nНа место вызвали следственно-оперативную группу и скорую.\r\nВо время задержания водитель, виновный в наезде, угрожал порезать себе вены ножом, поэтому полицейским пришлось применить слезоточивый газ.\r\nПравоохранители доставили его в Печерское управления полиции.\r\nКак сообщали Українські Новини, 300 активистов "Авто Евро Силы" перекрыли улицу Грушевского.\r\n24 мая прекращает действовать 25% скидка на растаможку автомобилей на иностранной регистрации, после чего акциз необходимо будет платить в полном объеме.