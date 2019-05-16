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16 мая 2019, четверг, 16:04 1584
Общество 2019-05-16T16:09:41+03:00
Українські Новини
Кличко в День вышиванки призвал Киевсовет уважать украинские традиции и культуру

Кличко в День вышиванки призвал Киевсовет уважать украинские традиции и культуру

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко начал заседание Киевского городского совета с поздравления украинцев с Днем вышиванки.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

"Хочу поздравить всех с Днем вышиванки! Вижу, многие депутаты присоединились к празднованию этого дня - пришли в Киевсовет в вышиванках. Спасибо вам за это!" - заявил Кличко.

Мэр отметил, что удивлен количеством людей, одетых в национальные рубашки, которых он увидел по дороге на работу.

"Сегодня утром ехал на работу, столько людей на улицах Киева в вышиванках - красивые и гордые. Так приятно, - сказал Кличко. - Давайте уважать свои традиции, свою культуру, свое - украинское. И демонстрировать, что мы достойные украинцы прежде всего своими делами. Каждый в своей профессии, в том, что он делает на благо Украины, на благо нашего города! С праздником вас!" - сказал Виталий Кличко.

Сам мэр пришел в Киевсовет тоже в вышиванке. Рубашку с вышивкой белым по белому, по словам Кличко, подарили ему когда-то в Полтавской области.

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА Киевсовет День вышиванки мэр Киева

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