Драбинко заявил, что не пошел бы на Собор, зная о каких-то "кулуарных договоренностях" Филарета и Епифания

Митрополит ПЦУ Александр (Драбинко) заявил, что не принимал бы участия в объединительном Соборе, если бы ему сказали, что на основании "определенных договоренностей" придется подчиняться не избранному предстоятелю ПЦУ, а главе УПЦ КП Филарету. Об этом митрополит Александр сказал в интервью "Громадському", передают Українські Новини.

"Я не исключаю, что эти договоренности (что для мирового Православия ПЦУ будет представлять Епифаний, а в Украине - руководить Филарет, - ред.) могли иметь место. Однако об этих договоренностях полноту поместного Собора в известность не ставил никто. Присутствующие там не знали об этих договоренностях. И если такие договоренности имели место между патриархом Филаретом, владыкой Епифанием и президентом Порошенко - они могли иметь место в Теплой церкви, где проходил Собор о самороспуске и ликвидации КП. Если бы эта информация была донесена к епископам УПЦ, к мирянам, которые вместе с нами представляли УПЦ, к автокефальным епископам и мирянам - неизвестно, каким бы образом происходили бы дальнейшие события.

Я не исключаю, что я бы не брал участие в Соборе, который бы предложили мне в будущем, чтобы предстоятелем был не вольно избранный предстоятель Церкви, а самопровозглашенный патриарх Филарет, по каким-то договоренностям", - сказал митрополит ПЦУ.

Митрополит Александр добавил, что "договоренности они могут оставить там, где они прозвучали. К поместному Собору, где была провозглашена ПЦУ, эти договоренности не имеют никакого отношения и тем более к нам, епископам сегодняшней Церкви".

Также он считает, что УПЦ КП сейчас в Украине нет.

"Единственное, что возможно - если патриарх захочет быть патриархом в КП, то он должен будет создать такой патриархат дополнительно, ведь на сегодняшний день его нет. Мы стали свидетелями того, что Филарет разослал приглашения на день празднования памяти священномученика Макария, и в том же письме было указано, что должно было произойти после богослужения и общения с епископатом. Я так понимаю, что ввиду того, что многие уже понимали, о чем может быть это общение, не скажу, что было проигнорировано приглашение, но мы видели, что приехали на празднование лишь четыре епископа бывшего Киевского патриархата, которые разделили это празднование с патриархом Филаретом во Владимирском соборе. Но, несмотря на то, что они прибыли на празднование, это не означает, что они разделяют точку зрения патриарха относительно существования КП...", - рассказал он.

Как сообщалось, ранее Филарет заявил, что УПЦ КП не ликвидирована. В то же время глава ПЦУ Епифаний заявлял, что раскола в ПЦУ нет. В Министерстве культуры Украины сделали заявление, что информация о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) не соответствует действительности. В Минкультуры отметили, что постановлением поместного собора бывшей УПЦ КП 15 декабря 2018 года, накануне Всеукраинского православного объединительного собора было принято, что деятельность такого религиозного объединения как УПЦ КП прекращена путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины (ПЦУ).