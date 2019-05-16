КС отменил взыскание с граждан авансовых платежей для начала принудительного исполнения судебных решений

Конституционный Суд признал неконституционным обязательный авансовый платеж 7,5 тыс. гривен для начала принудительного исполнения судебного решения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Указано, что второй сенат Конституционного Суда принял решение по конституционной жалобе гражданки Веры Хлипальськой и признал неконституционными положения части 2 статьи 26 закона "Об исполнительном производстве".

Автор жалобы отметила, что по данному закону для принудительного исполнения судебного решения, принятого в ее пользу, которое добровольно не выполняет государственный орган фискальной службы, она обязана уплатить авансовый взнос в размере 2 минимальных размеров заработной платы, то есть 7 446 гривен.

Хлипальськая утверждает, что не имеет возможности оплатить указанный авансовый взнос в связи с тяжелым материальным положением.

В связи с неуплатой ею такого взноса государственный исполнитель отказал в открытии исполнительного производства, а суды всех инстанций, в которые она обращалась, не признали такой отказ противоправным и не защитили ее права.

Конституционный Суд подчеркивает, что обеспечение государством исполнения судебного решения как неотъемлемой составляющей права каждого на судебную защиту заложено на конституционном уровне.

КС считает, что государство, создавая надлежащие национальные организационно-правовые механизмы реализации права на исполнение судебного решения, должно не только внедрять эффективные системы исполнения судебных решений, но и обеспечивать функционирование этих систем таким образом, чтобы доступ к ним имели все граждане.

Конституционный Суд отмечает, что отсутствие у взыскателя как лица, в пользу которого принято судебное решение, финансовой возможности оплатить авансовый взнос не должно препятствовать реализации его права на исполнение судебного решения, особенно, когда должником по этому решению является государственный орган.

КС указал, что государство имеет положительную обязанность обеспечивать исполнение судебного решения.

Таким образом, КС признал неконституционными положения части 2 статьи 26 закона, они утрачивают силу со дня принятия судом этого решения.

Решение Конституционного Суда является обязательным, окончательным и таким, которое не подлежит обжалованию.

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