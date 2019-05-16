КС скасував стягнення з громадян авансових платежів для початку примусового виконання судових рішень

Конституційний Суд визнав неконституційним обов'язковий авансовий платіж 7,5 тис. гривень для початку примусового виконання судового рішення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що другий сенат Конституційного Суду прийняв рішення за конституційною скаргою громадянки Віри Хлипальської і визнав неконституційними положення частини 2 статті 26 закону україни "Про виконавче провадження".

Автор скарги зазначила, що за цим законом для примусового виконання судового рішення, прийнятого на її користь, яке добровільно не виконує державний орган фіскальної служби, вона зобов'язана сплатити авансовий внесок в розмірі 2 мінімальних розмірів заробітної плати, тобто 7 446 гривень.

Хлипальськая стверджує, що не має можливості оплатити зазначений авансовий внесок в зв'язку з важким матеріальним становищем.

У зв'язку з несплатою нею такого внеску державний виконавець відмовив у відкритті виконавчого провадження, а суди всіх інстанцій, до яких вона зверталася, не визнали таку відмову протиправною та не захистили її права.

Конституційний Суд наголошує, що забезпечення державою виконання судового рішення як невід'ємної складової права кожного на судовий захист закладено на конституційному рівні.

КС вважає, що держава, створюючи належні національні організаційно-правові механізми реалізації права на виконання судового рішення, має не тільки впроваджувати ефективні системи виконання судових рішень, але і забезпечувати функціонування цих систем таким чином, щоб доступ до них мали всі громадяни.

Конституційний Суд відзначає, що відсутність у стягувача як особи, на користь якого ухвалене судове рішення, фінансової можливості сплатити авансовий внесок не повинно перешкоджати реалізації його права на виконання судового рішення, особливо, коли боржником за цим рішенням є державний орган.

КС вказав, що держава має позитивну обов'язок забезпечувати виконання судового рішення.

Таким чином, КС визнав неконституційними положення частини 2 статті 26 закону, вони втрачають чинність з дня ухвалення судом цього рішення.

Рішення Конституційного Суду є обов'язковим, остаточним і таким, що не підлягає оскарженню.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів встановив винагороду для приватних виконавців в розмірі 10% від суми стягнутої заборгованості по аліментах у випадку стягнення суми аліментів за 12 місяців або більше.