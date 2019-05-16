Почти половина украинцев хотят, чтобы ОРДЛО дали автономию в составе Украины

48,9% опрошенных Институтом социсследований им. Яременко, "Рейтингом" и "Соцмониторингом" за предоставление автономии ОРДЛО в составе Украины48,9% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко, группой "Рейтинг" и центром "Социальный мониторинг", выступают за предоставление автономии ОРДЛО (отдельным районам Донецкой и Луганской областей) в составе Украины.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.\r\nРеспондентам задали вопрос, поддержали бы они предоставление автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе.\r\nБольшинство опрошенных (48,9%) поддерживают это, из них 24,5% - точно уверены в своей поддержке этой инициативы.\r\nОколо 20,7% респондентов категорично выступают против предоставления автономии ОРДЛО.\r\nЕще 12,8% скорее не поддерживают эту, чем поддерживают.\r\nКроме того, большинство опрошенных (39,9%) считают, что предоставление оккупированным территориям особого статуса решит проблему Донбасса, а 18,5% считают, что необходимо на официальном уровне признать невозможность возвращения Донбасса в состав Украины в ближайшее время.\r\n1,73% за продолжения боевых действий для установления полного контроля над оккупированными территориями военным путем.\r\nТакже 55,4% считают, что Президент ради мира на Донбассе должен пойти на прямые переговоры с "главами" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".\r\nОколо 80% выступают за прямые переговоры Президентов Украины и России для установления мира на Донбассе.\r\n65,3% считают, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения оккупированных территорий.\r\nЗа проведение референдума о статусе ОРДЛО выступают 49,2%, против этого - 29,8%.\r\nОпрос проводился с 30 апреля до 10 мая.\r\nОпрошено было 3 000 респондентов, стандартное отклонение +\/- 1,8%.\r\nКак сообщали Українськi Новини, более 40% украинцев хотят, чтобы Президент пошел на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".