Почти половина украинцев хотят, чтобы ОРДЛО дали автономию в составе Украины

48,9% опрошенных Институтом социсследований им. Яременко, "Рейтингом" и "Соцмониторингом" за предоставление автономии ОРДЛО в составе Украины

48,9% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко, группой "Рейтинг" и центром "Социальный мониторинг", выступают за предоставление автономии ОРДЛО (отдельным районам Донецкой и Луганской областей) в составе Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам задали вопрос, поддержали бы они предоставление автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Большинство опрошенных (48,9%) поддерживают это, из них 24,5% - точно уверены в своей поддержке этой инициативы.

Около 20,7% респондентов категорично выступают против предоставления автономии ОРДЛО.

Еще 12,8% скорее не поддерживают эту, чем поддерживают.

Кроме того, большинство опрошенных (39,9%) считают, что предоставление оккупированным территориям особого статуса решит проблему Донбасса, а 18,5% считают, что необходимо на официальном уровне признать невозможность возвращения Донбасса в состав Украины в ближайшее время.

1,73% за продолжения боевых действий для установления полного контроля над оккупированными территориями военным путем.

Также 55,4% считают, что Президент ради мира на Донбассе должен пойти на прямые переговоры с "главами" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Около 80% выступают за прямые переговоры Президентов Украины и России для установления мира на Донбассе.

65,3% считают, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения оккупированных территорий.

За проведение референдума о статусе ОРДЛО выступают 49,2%, против этого - 29,8%.

Опрос проводился с 30 апреля до 10 мая.

Опрошено было 3 000 респондентов, стандартное отклонение +/- 1,8%.

Как сообщали Українськi Новини, более 40% украинцев хотят, чтобы Президент пошел на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".