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14 мая 2019, вторник, 14:10 411
Экономика 2019-05-14T14:17:56+03:00
Українські Новини
В результате приобретения ДТЭК двух облэнерго, контроль перешел от россиян к украинцам, – Сазонов

В результате приобретения ДТЭК двух облэнерго, контроль перешел от россиян к украинцам, – Сазонов

Для Украины и ее энергосистемы самое опасное – это российские компании, которые контролируют процессы. Потому что это страна-агрессор. Именно поэтому важен переход контроля от российских собственников к украинским, и одобрение сделки по покупке двух облэнерго компанией ДТЭК.

Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов.

"И когда я знаю, что Россия контролирует ряд облэнерго в Украине, это немножко тревожно. То есть, можно спровоцировать отключение, можно устроить все, что угодно, если у тебя есть оперативный контроль. То есть, сейчас два облэнерго, Одесса и Киев, покупает ДТЭК у россиян. Это позитив, потому что все-таки будет контроль у украинской компании, не у российской", - отметил эксперт.

По его словам, в зоне риска были именно Одесская область и Киевская, где российская бизнес-группа контролировала облэнерго. "Сейчас Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал согласие на покупку ДТЭК этих компаний. Россияне тоже не очень хотят, видимо, оставаться в Украине, и слава Богу. У них свой бизнес, своя страна, у нас свой (бизнес) и своя страна. Все отлично. Они уходят, покупают наши – будет украинский контроль", - считает политолог Кирилл Сазонов.

Как ранее сообщалось, по мнению эксперта в сфере энергетики, директора специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, конкуренция на рынке электроэнергии сохранится и после покупки компанией ДТЭК "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", так как у холдинга в собственности будут не поставщики, а операторы систем распределения.

Напомним, председатель АМКУ Юрий Терентьев назвал чушью и откровенной ложью заявления политиков о монополии ДТЭК через приобретение акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". По его словам, ДТЭК покупает исключительно электрические сети, а не компании-поставщики.

Больше новостей о: ДТЭК Киевоблэнерго Кирилл Сазонов Одессаоблэнерго

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