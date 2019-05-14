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14 мая 2019, вторник, 13:24 1533
Экономика 2019-05-14T13:26:03+03:00
Українські Новини
АМКУ оштрафовал на 77 млн гривен на WOG, ОККО и Socar за согласованные антиконкурентные действия

АМКУ оштрафовал на 77 млн гривен на WOG, ОККО и Socar за согласованные антиконкурентные действия

Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штраф более 77 млн гривен на операторов сети автозаправочных станций WOG, ОККО и Socar за согласованные антиконкурентные действия.

Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"14 мая 2019 года, АМКУ было принято решение по результату расследования дела о совершении антиконкурентных согласованных действий компаниями WOG, ОККО и Socar (по квалификации часть 3 статьи 6 Закона "О защите экономической конкуренции" - совершение подобных действий в течение 2017)", - написал он.

Также Терентьев добавил, что на компании операторов АЗС был наложен штраф в общем размере более 77 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в марте 2018 года в АМКУ заявили, что АЗС WOG и ОККО устанавливали на топливо самые высокие цены и синхронно повышали их.

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