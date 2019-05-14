Евровидение-2019 в Израиле: где и когда смотреть первый полуфинал

Сегодня, 14 мая, в Тель-Авиве стартует "Евровидение-2019" и начинается оно с первого полуфинала шоу. Украине не принимает участия в конкурсе в этом году и голосовать за участников не сможет, однако НОТУ все же будет транслировать конкурс.

Смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения можно будет в 22:00, а трансляцию из Тель-Авива начнет вести 112.ua.

Также полуфинал можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах UA:ПЕРШИЙ и UA:КУЛЬТУРА, а также на цифровых платформах Суспильного: на сайте в HD-качестве и в социальных сетях. Также на YouTube-канале ведущий Тимур Мирошниченко будет вести прямую трансляцию из комментаторской кабинки.

Первый полуфинал откроет победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай, которая споет новую версию прошлогоднего хита Toy. Всего в первом полуфинале международного песенного конкурса выступят 17 исполнителей (Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино), но в финал конкурса, который состоится 18 мая, пройдут только 10 из них.

Все песни участников первого полуфинала доступны по ссылке.

Напомним, на Евровидении в Израиле выступит Мадонна за миллион долларов.