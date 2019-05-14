подписаться на рассылку
26.1 26.4
29.05 29.75
˟
14 мая 2019, вторник, 13:03 1520
Шоу-бизнес 2019-05-14T13:03:49+03:00
Українські Новини
Евровидение-2019 в Израиле: где и когда смотреть первый полуфинал

Евровидение-2019 в Израиле: где и когда смотреть первый полуфинал

Евровидение. Фото: instagram.com/eurovision
Евровидение. Фото: instagram.com/eurovision

Сегодня, 14 мая, в Тель-Авиве стартует "Евровидение-2019" и начинается оно с первого полуфинала шоу. Украине не принимает участия в конкурсе в этом году и голосовать за участников не сможет, однако НОТУ все же будет транслировать конкурс.

Смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения можно будет в 22:00, а трансляцию из Тель-Авива начнет вести 112.ua.

Также полуфинал можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах UA:ПЕРШИЙ и UA:КУЛЬТУРА, а также на цифровых платформах Суспильного: на сайте в HD-качестве и в социальных сетях. Также на YouTube-канале ведущий Тимур Мирошниченко будет вести прямую трансляцию из комментаторской кабинки. 

Первый полуфинал откроет победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай, которая споет новую версию прошлогоднего хита Toy. Всего в первом полуфинале международного песенного конкурса выступят 17 исполнителей (Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино), но в финал конкурса, который состоится 18 мая, пройдут только 10 из них.

Все песни участников первого полуфинала доступны по ссылке.

Напомним, на Евровидении в Израиле выступит Мадонна за миллион долларов.

Больше новостей о: Евровидение Евровидение-2019 Евровидение 2019

Архив
Новости
Парубий пугает "гневом украинского народа" в случае ревизии или отмены закона о языке 14:18
В результате приобретения ДТЭК двух облэнерго, контроль перешел от россиян к украинцам, – Сазонов 14:10
Главный охранник Порошенко тайно получил звание генерал-лейтенанта 14:04
WhatsApp подвергся масштабной хакерской атаке 13:49
Порошенко посоветовал Зеленскому идти его путем 13:40
больше новостей
Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл 18:42
Видео дня: в ВСУ показали, как "захватывают" судна в открытом море 18:22
НАБУ проводит обыски в Нацгвардии и "Укрбуде" по делу о строительстве жилья военным 12:30
Зарплата военных на Донбассе выросла: кто сколько будет получать 07:15 Инфографика
Крабы выбросились на берег. Фото: Фейсбук/Дмитрий Ревун
Под Одессой на берег моря выбросило десятки крабов 19:52
больше новостей
"Нефтегаз" повышает с июня цену на газ для населения на 400 гривен 17:24 Документ
Порошенко наградил чиновника, которого НАБУ подозревает в воровстве и расследует дело 09:00
Киев встретит день Европы 19 мая большим концертом, хотя Вятрович запрещал Зеленскому в этот день принимать присягу из-за траура по жертвам репрессий 08:04
НАБУ проводит обыски в Нацгвардии и "Укрбуде" по делу о строительстве жилья военным 12:30
Сегодня Зеленского будут судить за нарушение по ведению предвыборной агитации 08:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok