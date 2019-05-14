АМКУ признал, что "Роттердам+" приносит Ахметову сверхприбыль и отказал "Энергоатому" в ее расследовании

Антимонопольный комитет отказал государственной компании "Энергоатом" в начале рассмотрения дела о возможном нарушении конкурентного законодательства в действиях НКРЕКП относительно принятия постановления от 16 марта 2016 №289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии". Об этом АМКУ проинформировал "Энергоатом" письмом от 17 апреля, сообщают "Наші гроші".\r\n"Энергоатом" указал Антимонопольному комитету на антиконкурентные действия НКРЕКП в виде предоставления отдельным субъектам хозяйствования преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов.\r\nКак указано в документе, за время действия постановления с марта 2016 года по апрель 2019 года, доля "Энергоатома" на рынке генерации электроэнергии возросла с 53 до 54%. При этом тариф атомщиков вырос только с 47 до 57 копеек за киловатт-час, то есть меньше чем на четверть. За тот же период доля тепловой генерации уменьшилась с 32% до 30%, но тариф вырос с 88 до 177 копеек за киловатт-час, то есть вдвое.\r\n\r\n\r\n\r\nПрирост тарифа теплогенерации при падении ее части оказался более чем в десять раз больше от прироста "Атомного" тарифа.\r\nИз приведенных данных АМКУ сделал вывод, что за это время на рынке не произошло перераспределения долей между участниками рынка генерации.\r\nТакже АМКУ отметил, что в Постановлении №289 индикативную цену угля определяют на основании средней цены в портах Амстердам-Роттердам-Антеверпен за 12 месяцев. В Методике, утвержденной Постановлением №990, цена на ураносодержащего сырья определяется из долгосрочных и краткосрочных котировок. Из этого АМКУ делает вывод, что в указанных Постановлениях подходы и принципы к формированию размера топливной составляющей в тарифе на электроэнергию одинаковы.\r\nПоэтому несмотря на разный рост тарифов для различных производителей электроэнергии АМКУ пришел к выводу об "отсутствии негативного влияния Постановления №289 на экономическую конкуренцию", и на этом основании отказал "Энергоатому" в рассмотрении дела.\r\nРешение АМКУ подписала заместитель председателя Комитета Мария Нижник. Она также была главной по делу в отношении злоупотребления монопольным положением компаний ДТЭК, которое по предложению Нижник было закрыто решением АМКУ в декабре 2018 года. Тогда госуполномоченный Светлана Панаиотиди была единственной из присутствующих на заседании Комитета, кто голосовал против.\r\nТакже Панаиотиди и еще одна госуполномоченный Агия Загребельская в апреле проголосовали против предоставления разрешения ДТЭКу приобрести "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Это приобретение делало группу Рината Ахметова владельцем наибольшего количества распределительных мощностей в Украине. Также связанные с облэнерго снабжающие компании обслуживают более 11 млн человек, живущих в областях, обслуживаемых облэнерго ДТЭК.\r\nМария Нижник является кумой Алексея Филатова, которого на прошлой неделе уволили с должности заместителя главы Администрации президента.\r\n\r\nВ 2016 году председатель АМКУ Юрий Терентьев лично согласовал проект решения АМКУ №289, которым была введена так называемая формула "Роттердам+". Она учитывает в тарифе теплогенерации стоимость и доставку угля из Роттердама. На самом деле почти весь уголь доставляется к ТЭС с Донбасса и России, то есть на значительно меньшие расстояния. Поэтому "плюс" в формуле есть чистой прибылью теплоэнергетиков. Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе Рината Ахметова.\r\nНапомним, сразу после введения формулы "Роттердам+" подорожали и еврооблигации ДТЭК, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко. На момент ввода формулы "Роттердам+" НКРЕКП возглавлял Дмитрий Вовк, который перед назначением также работал в компании ICU и "Рошен" Петра Порошенко. Совладельцем ICU также был Владимир Демчишин, который был министром энергетики и углепрома в период разработки "Роттердама+" в 2015-2016 годах.\r\nВ апреле 2017 НАБУ сообщил, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЕКП за "Роттердам+". При этом НКРЕКП скрывает от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.