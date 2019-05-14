АМКУ признал, что "Роттердам+" приносит Ахметову сверхприбыль и отказал "Энергоатому" в ее расследовании

Антимонопольный комитет отказал государственной компании "Энергоатом" в начале рассмотрения дела о возможном нарушении конкурентного законодательства в действиях НКРЕКП относительно принятия постановления от 16 марта 2016 №289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии". Об этом АМКУ проинформировал "Энергоатом" письмом от 17 апреля, сообщают "Наші гроші".

"Энергоатом" указал Антимонопольному комитету на антиконкурентные действия НКРЕКП в виде предоставления отдельным субъектам хозяйствования преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов.

Как указано в документе, за время действия постановления с марта 2016 года по апрель 2019 года, доля "Энергоатома" на рынке генерации электроэнергии возросла с 53 до 54%. При этом тариф атомщиков вырос только с 47 до 57 копеек за киловатт-час, то есть меньше чем на четверть. За тот же период доля тепловой генерации уменьшилась с 32% до 30%, но тариф вырос с 88 до 177 копеек за киловатт-час, то есть вдвое.

Прирост тарифа теплогенерации при падении ее части оказался более чем в десять раз больше от прироста "Атомного" тарифа.

Из приведенных данных АМКУ сделал вывод, что за это время на рынке не произошло перераспределения долей между участниками рынка генерации.

Также АМКУ отметил, что в Постановлении №289 индикативную цену угля определяют на основании средней цены в портах Амстердам-Роттердам-Антеверпен за 12 месяцев. В Методике, утвержденной Постановлением №990, цена на ураносодержащего сырья определяется из долгосрочных и краткосрочных котировок. Из этого АМКУ делает вывод, что в указанных Постановлениях подходы и принципы к формированию размера топливной составляющей в тарифе на электроэнергию одинаковы.

Поэтому несмотря на разный рост тарифов для различных производителей электроэнергии АМКУ пришел к выводу об "отсутствии негативного влияния Постановления №289 на экономическую конкуренцию", и на этом основании отказал "Энергоатому" в рассмотрении дела.

Решение АМКУ подписала заместитель председателя Комитета Мария Нижник. Она также была главной по делу в отношении злоупотребления монопольным положением компаний ДТЭК, которое по предложению Нижник было закрыто решением АМКУ в декабре 2018 года. Тогда госуполномоченный Светлана Панаиотиди была единственной из присутствующих на заседании Комитета, кто голосовал против.

Также Панаиотиди и еще одна госуполномоченный Агия Загребельская в апреле проголосовали против предоставления разрешения ДТЭКу приобрести "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Это приобретение делало группу Рината Ахметова владельцем наибольшего количества распределительных мощностей в Украине. Также связанные с облэнерго снабжающие компании обслуживают более 11 млн человек, живущих в областях, обслуживаемых облэнерго ДТЭК.

Мария Нижник является кумой Алексея Филатова, которого на прошлой неделе уволили с должности заместителя главы Администрации президента.

В 2016 году председатель АМКУ Юрий Терентьев лично согласовал проект решения АМКУ №289, которым была введена так называемая формула "Роттердам+". Она учитывает в тарифе теплогенерации стоимость и доставку угля из Роттердама. На самом деле почти весь уголь доставляется к ТЭС с Донбасса и России, то есть на значительно меньшие расстояния. Поэтому "плюс" в формуле есть чистой прибылью теплоэнергетиков. Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе Рината Ахметова.

Напомним, сразу после введения формулы "Роттердам+" подорожали и еврооблигации ДТЭК, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко. На момент ввода формулы "Роттердам+" НКРЕКП возглавлял Дмитрий Вовк, который перед назначением также работал в компании ICU и "Рошен" Петра Порошенко. Совладельцем ICU также был Владимир Демчишин, который был министром энергетики и углепрома в период разработки "Роттердама+" в 2015-2016 годах.

В апреле 2017 НАБУ сообщил, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЕКП за "Роттердам+". При этом НКРЕКП скрывает от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.