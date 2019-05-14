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14 мая 2019, вторник, 11:02 371
Космос 2019-05-14T11:03:32+03:00
Українські Новини
КБ "Южное" начало использовать технологию 3D-печати

КБ "Южное" начало использовать технологию 3D-печати

"Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" (Днипро) начало использовать технологию 3D-печати для производства узлов жидкостных ракетных двигателей.

Об этом говорится в сообщении КБ "Южного", передают Українськi Новини.

"Жидкостные ракетные двигатели – а их преимущественно применяют в космическом ракетостроении – состоят из множества сложнопрофильных узлов и агрегатов. Сейчас для производства таких узлов в украинской ракетно-космической технике начали использовать инновационную технологию селективного лазерного плавления – более широко известную как 3D-печать. Такая техника уже активно эксплуатируется в Конструкторском бюро "Южное", - говорится в нем.

Согласно сообщению, при производстве узлов математическая модель изделия "разбивается" на множество слоев.

В камеру построения детали 3D-принтера засыпается металлический порошок и тонким слоем распределяется на плите построения.

Потом лазерный луч выборочно расплавляет частицы порошкового материала, они кристаллизируются и формируют твердую массу нужной формы и размера. После этого плита опускается на один слой, и цикл повторяется – вплоть до завершения создания детали.

Селективное лазерное плавление позволяет решать сложные технологические задачи опытного и мелкосерийного производства деталей РКТ, отказавшись от проектирования и производства специальной оснастки.

При этом уменьшается масса изделий, сокращаются или вовсе убираются из производственного процесса определенные технологические процессы (такие как штамповка, сварка и фрезеровка), экономится время и материалы, уменьшается количество отходов, а еще – значительно снижается влияние человеческого фактора.

Как сообщали Українськi Новини, КБ "Южное" является проектно-конструкторским предприятием, основными направлениями деятельности которого являются работы, связанные с созданием и эксплуатацией ракетно-космической техники.

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