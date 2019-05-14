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14 мая 2019, вторник, 10:45 398
Европа 2019-05-14T10:45:10+03:00
Українські Новини
В Германии нашли 5 человек, застреленных из арбалета

В Германии нашли 5 человек, застреленных из арбалета

В Германии обнаружили тела 5 человек , которые были убиты из арбалета. Об этом сообщает ВВС.

Так, сообщается, что три тела были обнаружены в сельской баварской гостинице неподалеку от Пассау, но вскоре были найдены еще два женских тела.

Отмечается, что в гостиничном номере была убита женщина 30 лет, она получила один выстрел в шею. В этом же номере были убиты мужчина и женщина. Их нашли в постели, они держались за руки и были пронзены несколькими стрелами. Мужчина получил 2 выстрела в голову и три в грудь, а женщина - один выстрел в голову и один в грудь. По информации правоохранителей, в этом номере не было признаков драки.

По данным издания, уже после обыска сотрудники полиции нашли 3 арбалета.

Как сообщали Українські Новини, в Германии задержали исламистов, планировавших теракт.

Ранее в Германии неизвестный захватил заложников на вокзале.

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