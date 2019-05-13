Умерла известная американская певица и актриса Дорис Дэй

Американская актриса и певица Дорис Дэй, которую считали одной из крупнейших звезд за всю историю Голливуда, умерла в возрасте 97 лет.

Она ушла из жизни в своем доме в штате Калифорния в понедельник, 13 мая, в окружении нескольких близких друзей, сообщил ее фонд защиты животных, пишет "ВВС-Украина".

Актриса "находилась в добром здравии для своего возраста, пока недавно не заболела пневмонией", говорится в сообщении.

За свою карьеру в шоу-бизнесе Дэй снялась в более чем 30 фильмах, в частности "Джейн-катастрофа" и "Интимный разговор", и записала более 650 песен.

Дорис Дэй была номинирована на "Оскар", получила премию "Золотой глобус", а также "Грэмми" за выдающиеся достижения.

Будущая звезда родилась в 1922 году в Цинциннати, штат Огайо, в семье потомков немецких иммигрантов в США.

Она рано увлеклась танцами и уже в 1930-х годах выступала в составе танцевального дуэта.

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Но в 1937 году из-за травмы после автомобильной аварии о танцах пришлось забыть. Дорис начала брать уроки пения и уже вскоре выступала на сцене.

Работая с оркестром Барни Рэпп, около 1940 года певица взяла себе сценический псевдоним Дей - по названию первой песни, которую она исполнила с оркестром, "Day After Day".

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Ее руководитель считал, что ее фамилия Каппельгофф слишком длинное и не запоминается.

В 1945 году она записала свой известный хит "Sentimental Journey".

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Популярность на радио и на концертах привела ее в кино.

Первым фильмом стала лента "Любовь на широких морях", где она сыграла главную роль.

Успех ей принесли фильмы "Джейн-катастрофа" (Calamity Jane) 1953 и "Интимный разговор" (Pillow Talk) 1959-го.

В 1956 году она записала знаменитый хит "Que Sera, Sera", впервые прозвучал в фильме Альфреда Хичкока "Человек, который знал слишком много".

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Ее экранное партнерство с актером Роком Хадсоном считалось самым кассовым в 1950-е и 1960-е годы.

Дорис Дэй так и не получила "Оскар", хотя в 1960 году номинировалась за роль в фильме "Интимный разговор".

Среди ее наград - Президентская медаль свободы, которую она получила в 2004 году, а также награда "Грэмми" за выдающиеся достижения в 2008 году.