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13 мая 2019, понедельник, 19:42 167
Верховная Рада и партии 2019-05-13T19:53:32+03:00
Українські Новини
У Бойко напомнили Климкину, что Украина не может выйти из Минских соглашений

У Бойко напомнили Климкину, что Украина не может выйти из Минских соглашений

Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua

Представители политического объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь", комментируя заявления министра иностранных дел Павла Климкина, пояснили, что Украина не может отказаться от соблюдения Минских соглашений, так как они закреплены резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) №S/RES/2202 от 17 февраля 2015 года. 

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Обанкротившийся режим становится угрозой для безопасности Украины и всего европейского континента. В последние дни своей работы проигравшая власть вновь пытается шантажировать мировое сообщество очередным витком кровопролития на востоке Украины.

Заявления министра иностранных дел Павла Климкина о готовности Украины отказаться от соблюдения Минских соглашений – это опасная политическая провокация, направленная на эскалацию боевых действий и срыв всех усилий по мирному урегулированию.

Переход представителей режима на язык ультиматумов и угроз еще раз доказывает, что мирное урегулирование никогда не было истинной целью этой власти. Все 5 лет она уклонялась от реального соблюдения Минских соглашений и использовала ситуацию на Донбассе для личного обогащения, преследования политических оппонентов и шантажа внешнеполитических партнеров Украины.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" напоминает воинствующим политическим авантюристам, что Минские соглашения закреплены Резолюцией Совета Безопасности ООН №S/RES/2202 от 17 февраля 2015 года. Поэтому авторам подобных политических решений будет гарантирована уголовная ответственность.

Мы настаиваем на неукоснительном соблюдении Минских соглашений, безотлагательном начале прямых переговоров со всеми сторонами конфликта и активизации "нормандского" переговорного формата.

Украине нужна ответственная власть, которая обеспечит мир в стране, защитит жизнь, права и интересы украинских граждан!

Больше новостей о: Минские соглашения Павел Климкин Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко

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