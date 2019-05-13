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13 мая 2019, понедельник, 19:15 87
Силовые структуры 2019-05-13T19:20:02+03:00
Українські Новини
Двое россиян сбежали из РФ и попросили политубежища в Украине

Двое россиян сбежали из РФ и попросили политубежища в Украине

Государственная пограничная служба заявляет, что супружеская пара граждан России попросила политического убежища в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

"Пограничники задержали двух человек, которые пытались попасть в Украину вне пункта пропуска. Задержанные сразу сообщили, что они являются супругами и, минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за их преследования в РФ с целью получения политического убежища в Украине", - сказано в нем.

В ходе беседы мужчина рассказал, что более десяти лет занимался прибыльным бизнесом, а именно - продажей автомобилей, из-за чего подвергался постоянному давлению и принуждению платить дань от начальника одного из районных управлений МВД в Москве.

В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создания искусственных преград от представителей власти.

Также россиянин рассказал, что впоследствии он создал свою интернет-страницу, на которой, в основном, выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался относительно аннексии Крыма и действий РФ на международной арене и рекламировал других российских оппозиционных блогеров.

Из-за этого в адрес россиянина и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы.

В связи с этим они приняли решение вместе с женой незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища.

По их словам, такое решение ими было принято из-за соблюдения и обеспечения в Украине фундаментальных прав и свобод человека.

Как сообщали Українськi Новини, 11 апреля Госпогранслужба заявила, что 2 сотрудника органов внутренних дел России попросили политического убежища в Украине.

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