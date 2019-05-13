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13 мая 2019, понедельник, 19:01 173
Верховная Рада и партии 2019-05-13T19:06:50+03:00
Українські Новини
В Раде предложили вернуть Президенту право назначать председателя КГГА

В Раде предложили вернуть Президенту право назначать председателя КГГА

Валерий Писаренко. Фото: facebook.com/vpysarenko
Валерий Писаренко. Фото: facebook.com/vpysarenko

Депутат Верховной Рады Украины Валерий Писаренко (депутатская группа "Партия "Відродження") сообщил о регистрации проект закона, предусматривающего возвращение Президенту Украины права назначать на должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня зарегистрировал законопроект относительно усовершенствования порядка управления столицей. Смысл простой, предложил вернуть возможность назначать главу КГГА указом Президента. А также наделить его достаточными полномочиями, чтобы сделать Киев настоящей европейской столицей.

Состояние столичных дел только подтверждает необходимость предоставления больших возможностей для государства в вопросе наведения порядка в Киеве", - написал народный депутат.

Как сообщали Українські Новини, 23 апреля народный депутат Валерий Писаренко начал сбор подписей за снятие Андрея Парубия с должности председателя парламента.

По состоянию на 13:00 25 апреля Писаренко собрал 33 подписи депутатов за снятие с должности Парубия. Нардеп продемонстрировал подписные листы с подписями 33 депутатов, среди которых были замечены сопредседатель объединения "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко, председатель фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) Вадим Новинский, Николай Скорик (ОБ), Ефим Звягильский (ОБ), Александр Долженков (ОБ), Дмитрий Святаш ("Відродження"), Дмитрий Шенцев (ОБ), Евгений Мураев (внефракционный), Юлий Иоффе (внефракционный).

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